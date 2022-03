Ci saranno 1.685 posti a disposizione in varie Regioni d’Italia grazie al bando del nuovo concorso ordinario delle discipline STEM. Ecco chi potrà partecipare e come funziona la procedura di iscrizione.

Il concorso ordinario delle discipline STEM

È già possibile fare domanda per il bando del nuovo concorso ordinario per l’insegnamento delle discipline STEM. Le classi di concorso aperte sono:

A020 – Fisica;

A026 – Matematica;

A027 – Matematica e fisica;

A028 – Matematica e scienze;

A041 – Scienze e tecnologie informatiche.

Si può fare domanda per un’unica Regione e per una sola classe di concorso (distintamente per la scuola secondaria di primo grado e per quella di secondo grado). In altre parole, è possibile fare domanda per massimo una Regione e due classi di concorso. Ma come funziona la procedura di iscrizione?

Come iscriversi al concorso STEM 2022 e chi può partecipare al bando per 1.685 posti in tutta Italia

Prima di iscriversi al concorso bisogna controllare i requisiti di accesso. Sono necessari:

il titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso a cui si è interessati;

24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche.

Non servono invece i 24 CFU a chi abbia l’abilitazione all’insegnamento, anche per un grado di scuola diverso o per un’altra classe di concorso.

Una volta verificati i requisiti, ecco come iscriversi al concorso STEM 2022. La domanda va presentata obbligatoriamente online, attraverso la “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive“.

Per accedere serve lo SPID o un’utenza valida per accedere all’area riservata del sito del MIUR. Una volta entrati, cliccare su “compila la domanda” e seguire tutti i passaggi richiesti. Attenzione: c’è tempo fino alle ore 23.59 del 16 marzo.

Bisogna inoltre versare un contributo di segreteria di 10 euro. Le modalità per effettuare il pagamento sono due:

il sistema “Pago in Rete”;

bonifico bancario intestato a sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 33D 01000 03245 348 0 13 2407 (con causale “concorso ordinario STEM – regione – classe di concorso – nome e cognome – codice fiscale del candidato”).

La ricevuta va conservata ed esibita il giorno della prova.

Dubbi e problemi nella compilazione della domanda di partecipazione

Nel compilare la domanda per il concorso STEM 2022 c’è un dubbio piuttosto diffuso. Molti si stanno infatti chiedendo cosa voglia dire se in una specifica Regione e categoria di concorso ci siano 0 posti. Purtroppo significa che il concorso per la categoria non si svolgerà nella Regione in questione. Come comportarsi in questo caso?

Chi volesse può comunque iscriversi per la stessa categoria di concorso, ma in un’altra Regione. Se si superano tutte le prove si può rifiutare il ruolo, ma almeno si ottiene l’abilitazione.

Per problemi tecnici nella compilazione, invece, è possibile chiamare fino al 16 marzo il numero 0809267603, (dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, 9.00-13.00 o 14.00-18.00).

E per chi non fosse interessato all’insegnamento, ma piuttosto a continuare gli studi? Ecco quali lauree scegliere per trovare più facilmente lavoro nei prossimi anni.

