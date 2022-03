Conciliare il poco tempo a disposizione con un piatto leggero e con poche calorie non è semplice. Quando si va di corsa di solito si opta per una pasta veloce o un panino ben farcito. Si ha sempre questa convinzione che per cucinare piatti deliziosi e nutrienti ci vogliano ore.

Per non parlare poi quando si tratta di piatti a base di pesce. Già al solo pensiero di sfilettare, accendere il forno e attendere tutto quel tempo per poter mangiare. Ma usando ingredienti adatti e metodi di cottura più veloci si possono realizzare piatti incredibili come le polpette di nasello.

Uno dei pesci che sicuramente si adatta benissimo a queste necessità è la sogliola. Ricca di proteine e minerali è un concentrato di benessere. È molto digeribile e grazie al potassio potrebbe anche concorrere a combattere la pressione alta. Viene spesso inserita in regimi alimentari ipocalorici anche per abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.

Un’idea per un pranzo o una cena veloce ed economica con questo pesce magro poverissimo di grassi e colesterolo

Oggi prepareremo proprio un piatto con la sogliola leggero, gustoso e scenografico. Questa ricetta non solo è ricca di nutrienti ma è anche velocissima da preparare. Infatti prevede solo la cottura al vapore e bastano poco più di 5 minuti.

Trecce di sogliola e radicchio per 2 persone

2 filetti di sogliola;

2 foglie di radicchio rosso;

20 gr di lamelle di mandorle;

olio Evo;

1 limone;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Procediamo sfilettando la sogliola. Dividiamo poi ogni filetto in tre parti uguali procedendo per la lunghezza. Non tagliamo la parte della coda, deve essere intatta per procedere all’intrecciatura;

Una volta ricavati i 3 filetti più piccoli facciamo una semplice treccia a 3. Usiamo uno stuzzicadenti per fissare il punto di partenza e procediamo con delicatezza;

Ora procediamo con la cottura a vapore. Se non abbiamo una vaporiera possiamo usare qualche stratagemma come il cesto di bambù. Ne abbiamo elencati molti altri in un precedente articolo per realizzare una vaporiera fai da te. Dopo circa 6 minuti di cottura la sogliola sarà pronta;

In una ciotola emulsioniamo l’olio Evo con sale, pepe e succo di limone. Questa citronette sarà il condimento del piatto. Condiamo le foglie di radicchio ben lavate e asciugate e disponiamole sul piatto. Adagiamoci sopra le trecce di sogliola e cospargiamole con un altro po’ di citronette;

Completiamo con una manciata di lamelle di mandorle che daranno ulteriore croccantezza.

Un ultimo consiglio

Se amiamo i sapori un po’ più pungenti sostituiamo il limone con il lime e aggiungiamo dello zenzero alla citronette. Un tocco più Orientale che si sposa benissimo con questo piatto.

Quindi, ecco un’idea per un pranzo o una cena veloce ma anche molto leggera e delicata. Grazie al suo sapore la sogliola è perfetta per i bambini oltre che per le donne in gravidanza. Contiene acido folico fondamentale nella prevenzione di malattie congenite.

Approfondimento

Facile e saporitissima questa pasta per un pranzo veloce che si prepara con pochi euro e in 10 minuti