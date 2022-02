Inventarsi un piatto nuovo ogni sera non è per niente facile. Tornati dal lavoro l’ultima cosa che vorremmo fare è metterci ai fornelli e spremerci le meningi. Vorremmo solo rilassarci sul divano e staccare completamente il cervello.

Proprio per questo motivo in genere per cena si opta per piatti veloci che richiedono pochi sforzi. Magari preferiamo una mozzarella con qualche affettato o un’insalata. Oppure un piatto già pronto da ordinare a domicilio o comprato al supermercato già confezionato.

Ma soprattutto se abbiamo pranzato a lavoro con qualcosa di leggero l’idea di una cena un po’ triste non è allettante. Se poi aspettiamo ospiti a cena non possiamo proprio presentare un piatto già pronto. Meglio stupirli con qualcosa di originale e gustoso ma che non richieda tante ore di preparazione.

Ecco allora che oggi vedremo come realizzare un secondo piatto prelibato senza troppa fatica. L’ingrediente base per la nostra ricetta è semplicemente il filetto di maiale.

Questo piatto è così buono che la scarpetta è garantita per una cena veloce e gustosa anche con gli amici

La carne di maiale come quella magrissima di coniglio spesso passa un po’ inosservata. Invece con queste due tipologie di carne si possono preparare piatti davvero squisiti.

Ingredienti per 4 persone:

800 gr di filetto di maiale;

400 ml di latte;

80 gr di funghi secchi;

40 gr di burro;

60 ml di brandy;

bacche di ginepro;

1 spicchio d’aglio;

farina;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Si possono usare anche i funghi freschi o congelati per questa ricetta ma quelli secchi sono più facili da reperire. Prendiamo i funghi e mettiamoli in ammollo in acqua tiepida;

Ricaviamo dal filetto intero 4 fette oppure facciamole tagliare dal macellaio. Infariniamo leggermente le fette;

In una padella mettiamo a sciogliere il burro, aggiungiamo l’aglio e le bacche di ginepro. Trasferiamo i filetti infarinati e lasciamoli rosolare da entrambi i lati per qualche minuto;

Alziamo la fiamma e versiamo il brandy e aspettiamo che evapori completamente. A questo punto sciacquiamo i funghi, strizziamoli con le mani e uniamoli in padella;

Lasciamo insaporire il fondo di cottura per qualche minuto e poi versiamo il latte tiepido. Aggiustiamo di sale e pepe e facciamo cuocere finché non si sarà formata una cremina. Ecco pronto il filetto di maiale scaloppato al brandy.

Questo piatto è così buono che la scarpetta sarà indispensabile e non se ne potrà fare a meno. In genere la carne di maiale viene considerata meno pregiata del vitello. Ma se preparata nel modo giusto può conquistare il palato di chiunque. Un altro esempio della bontà del maiale è sicuramente il ragù di costine di maiale.

