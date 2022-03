L’oroscopo della prossima settimana dice che il passaggio della Luna porterà al Toro relazioni più intense mentre si annunciano giorni difficili per questi due segni zodiacali  

Oggi, Venere e Marte entrano in Acquario, una congiunzione spettacolare per molti segni, ma disastrosa per altri. L’oroscopo della prossima settima dice anche che il passaggio della Luna porterà un cambiamento nelle relazioni del Toro. Vediamo, segno per segno, cosa ci aspetta nei prossimi sette giorni, tra lavoro e amore.

Per l’Ariete la prossima dovrà essere una settimana di assoluto riposo. Non è il momento delle grandi decisioni, ma di recuperare l’equilibrio giusto tra lavoro e vita privata.

Per il Toro saranno giorni intensi. Dopo l’inizio spumeggiante di marzo, è il momento di farsi vedere meno spavaldi e di fidarsi di più degli amici. L’amore, invece, dovrebbe avere una svolta e allora buttiamoci, senza paura.

Venere e Marte in Acquario porteranno cattive notizie per questo segno

Venere e Marte che si incontrano in Acquario portano cattive notizie per i Gemelli. Soprattutto, sul posto di lavoro, qualcosa potrebbe andare storta. Domenica, in particolare, la confusione regna sovrana e qualcuno sta tramando contro la nostra promozione meritata.

Il Cancro ha voglia di avventura e marzo è il mese giusto per pianificare il viaggio desiderato. Domenica 6 rappresenta un nuovo inizio. Avremo una rinnovata energia che ci porterà a vivere i rapporti, di lavoro e di cuore, a testa alta, senza mostrare il nostro lato vulnerabile.

Per il Leone è la settimana dell’amore. Se dobbiamo recuperare un rapporto amoroso è il momento di farlo, perché gli astri sono dalla nostra parte. Anche la creatività ne beneficerà, quindi proviamo ad arrotondare lo stipendio con qualche idea nuova.

La Vergine ha invece, la fantasia dalla sua parte. Anche troppa, perché si rischia di creare uno squilibrio tra lavoro e relazioni amorose. Non sempre è un bene e dovremo stare attenti a non creare rotture insanabili.

Amore ed estro saranno le chiavi per la settimana della Bilancia. Il che dovrà portarci ad essere più fantasiosi, come se fossimo bambini. Soprattutto, in amore, questa creatività sarà premiata.

L’oroscopo della prossima settimana dice che il passaggio della Luna porterà al Toro relazioni più intense mentre si annunciano giorni difficili per questi due segni zodiacali

Saranno giorni positivi per lo Scorpione, soprattutto a livello familiare. Anche chi sta pensando di andare a convivere, dovrà lasciar perdere i dubbi e buttarsi senza paura in questa avventura.

Il Sagittario dia più spazio alla mente. Un libro, l’iscrizione ad un corso, una mostra: tutto ci farà stare bene. Attenzione, però, all’amore, in particolare ai messaggi ricevuti che riguardano una persona amata.

Saranno giorni positivi, da un punto di vista economico, per chi è nato sotto il segno del Capricorno. Gli affari andranno bene e forse faremmo bene a provare qualche lotteria istantanea.

Farà girare qualche testa l’Acquario che godrà di una settimana perfetta sotto ogni punto di vista. È il caso di approfittarne.

L’oroscopo della prossima settimana dice che giorni di calma e riflessioni attendono, invece, i Pesci. È il momento di lavorare su noi stessi, abbattendo quelle convinzioni che ci stanno limitando.