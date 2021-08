Con la fine dell’estate e il rientro al lavoro, per molti è giunto il momento di abbandonare gli eccessi della bella stagione. Alcuni, poi, approfittano di questo periodo per tornare a uno stile di vita sano e riprendere la dieta sospesa durante le vacanze. Eppure, non è sempre facile trovare una dieta ipocalorica che ci lasci comunque pieni di energia. In particolare, è fondamentale scegliere la giusta colazione per cominciare la giornata carichi e con il passo giusto, ma senza esagerare con le calorie assunte.

Continuando a leggere, vedremo alcuni consigli su cosa mangiare a colazione per mantenere la linea ed essere pieni di energia allo stesso tempo.

Non tutti lo fanno ma sono queste le scelte consigliate per una colazione sana e completa

Perché una colazione sia equilibrata e fornisca le energie necessarie per affrontare la giornata, deve contenere il giusto apporto di nutrienti. Infatti, a colazione si dovrebbero assumere il 20-25% almeno delle calorie quotidiane.

Inoltre, la colazione dovrebbe contenere la giusta quantità di carboidrati, proteine e grassi. Anche la qualità conta e per questo si sconsigliano grassi saturi, merendine, prodotti preconfezionati e zuccheri raffinati. Per cui, i carboidrati dovrebbero derivare da cereali, possibilmente integrali e frutta. I grassi, invece, si possono ottenere dalla frutta secca come noci o mandorle, che è anche ricca di sali minerali. Infine, le proteine si possono prendere dallo yogurt magro o dalle uova.

Infine ma non meno importante, a colazione è essenziale idratarsi con acqua, o con bevande detossificanti come il tè verde o degli infusi biologici. Se una colazione contiene questi elementi allora la si può ritenere sana e nutriente.

Alcuni esempi di colazione sana

Non tutti lo fanno ma sono queste le scelte consigliate per una colazione sana e completa e che rispettano i consigli appena descritti:

banana bread, frutta secca e frullato alla frutta: il banana bread è un dolce salutare perfetto per la colazione e delizioso. Quindi, questa colazione è l’ideale per andare incontro a chi ama la colazione dolce. Inoltre, il frullato alla frutta è perfetto per una corretta idratazione e per fare il pieno di vitamine e nutrienti; tè verde, yogurt greco e frutta: l’azione detossificante del tè verde è perfetto per cominciare bene la giornata. Lo yogurt greco, poi, se arricchito di frutta secca e fresca fornirà carboidrati, proteine e grassi per una colazione ricca e salutare; porridge con fiocchi d’avena e frutta secca: il porridge con fiocchi d’avena è sano e saziante e si accompagna bene con la frutta secca.

Sono questi alcuni esempi di colazione sana e completa per cominciare la giornata con il piede giusto ed essere carichi al lavoro.