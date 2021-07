Una ricetta perfetta per l’estate, deliziosa sia calda che fredda e perfetta per i picnic e per le feste all’aperto. Ecco che cos’è il rotolo d’oro, una frittata cotta al forno e farcita con un delizioso pesto di rucola e noci e della buonissima bresaola.

Questa ricetta è l’ideale per un aperitivo in compagnia, o come antipasto, o anche per preparare un pranzo al sacco per le gite in montagna. Continuando a leggere, vedremo come prepararlo in poche semplici mosse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’irresistibile ricetta del rotolo d’oro un antipasto fresco e genuino ideale per l’estate

Questa frittata farcita si può farcire a piacere, per cui si adatta a persone con intolleranze, o che seguono una dieta ipocalorica o vegetariana.

Si tratta di una frittata cotta al forno, molto sottile, che dopo essere stata farcita si dovrà arrotolare a formare una sorta di lungo cilindro. Questo cilindro, dopo aver riposato in frigo, verrà affettato e darà come risultato degli splendidi e deliziosi rotolini di frittata farcita.

Ingredienti per la base

5 uova

3 cucchiai di formaggio grattugiato

b. sale e pepe

Ingredienti per il ripieno

7-8 fette di bresaola

100 gr pesto di rucola e noci

Procedimento

Per preparare l’irresistibile ricetta del rotolo d’oro un antipasto fresco e genuino ideale per l’estate, cominciare accendendo il forno statico a 180°. Poi, preparare il pesto di rucola e noci.

In una ciotola, rompere le uova e mescolarle con il formaggio, il sale ed il pepe. Poi, versare il tutto su una teglia rivestita con della carta da forno e infornare, cuocendo per circa 15 minuti.

Quando la frittata sarà dorata, spegnere il forno e spostare la frittata su in foglio di alluminio. È giunto il momento di farcire la frittata, spalmando il pesto di rucola e noci e aggiungendo poi la bresaola.

Ora, arrotolare la frittata e chiuderla nell’alluminio, per farle prendere la forma “a girella”.

La frittata è pronta, e dopo aver riposato per almeno un paio d’ore in frigorifero si potrà tagliare e mangiare.

Conservazione e consumo

Il rotolo di frittata si può conservare in frigo per non più di due giorni, in un contenitore a chiusura ermetica.

Come accennato, il rotolo d’oro è perfetto sia da mangiare caldo che freddo, per cui è l’ideale per i pranzi all’aperto. Comunque, se si consuma freddo, si consiglia di tirarlo fuori dal frigo almeno un’ora prima di servirlo.