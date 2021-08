Per tornare in forma e perdere i chili di troppo presi durante le vacanze non esiste la formula magica, ma servono esercizio fisico e dieta. Tuttavia, quando si tratta di scegliere la dieta da seguire, non è sempre facile scegliere cosa mangiare e cosa no. Ecco perché integrare nella dieta vari tipi di cereali è la scelta migliore per fare il pieno di nutrienti e perdere peso in modo sano.

Continuando a leggere vedremo quale cereale introdurre nella dieta per un risultato eccezionale anche sulla salute.

Incredibile ma vero questo cereale amatissimo dalle celebrità è ottimo per perdere peso

Il teff è un cereale di origine africana di cui si consumano i semi, come avviene per gli altri cereali. Si tratta del più piccolo cereale al mondo ed essendo privo di glutine, si adatta anche alle diete per persone celiache.

Oltre a contenere carboidrati complessi, che costituiscono un’ottima fonte di energia a rilascio lento, è ricco di altri nutrienti. Infatti, il teff contiene una buona quantità di proteine e pochi grassi, che comunque sono grassi “buoni”. Inoltre, il teff è ricco di fibre e per questo è ottimo per contrastare la stitichezza. In più, contiene diversi sali minerali come calcio, ferro, zinco, boro e le vitamine B1 e PP.

Infine, il teff è perfetto per le diete ipocaloriche perché dona un senso di sazietà che aiuta a combattere la fame.

Per cui, questo cereale è l’ideale per tutte quelle persone che desiderano perdere peso in modo sano, seguendo una dieta ricca di vitamine e nutrienti.

Come cucinare il teff

Incredibile ma vero questo cereale amatissimo dalle celebrità è ottimo per perdere peso! Eppure, pur essendo molto diffuso in alcune parti del Mondo, non tutti sanno come impiegare questo cereale in cucina.

Questo minuscolo cereale si può mangiare sia a crudo, come spuntino pomeridiano, sia aggiunto alle insalate per insaporirle e arricchirle di nutrienti.

Poi, così come gli altri cereali, anche il teff si può cuocere bollendolo in acqua salata e si abbina molto bene a legumi e verdure.

Infine, la farina di teff si può usare per fare la pizza, il pane o dolci vari.

Dunque, è questo il cereale perfetto da introdurre nella dieta per tornare in forma smagliante.