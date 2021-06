Molto spesso capita di sentire il bisogno di dare una bella ripulita al nostro organismo. Infatti, dopo una grigliata con gli amici, o dopo aver mangiato male, il corpo subisce le conseguenze e ci si sente pesanti e fuori forma.

Per questo, un’idea per depurare il nostro organismo e tornare a sentirci leggeri e in forma è con questo succo detossificante semplicissimo da preparare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La ricetta amata dai guru del benessere per un delizioso succo verde detossificante

Questa ricetta è ricca di clorofilla e per questo è come una boccata d’ossigeno per l’organismo. Inoltre, la clorofilla è perfetta per abbassare la glicemia nel sangue e per depurare il fegato da eventuali tossine. Inoltre, questo succo è ricco di antiossidanti e vitamine come la A, B, C, E, K, e aiuta a mantenere la pelle sana e giovane.

Per preparare questo succo, è necessario avere un estrattore di succo, ovvero uno strumento capace di mantenere intatti tutti i micronutrienti. Oppure, si può usare un frullatore alla massima potenza. Vediamo quindi come preparare questo delizioso succo verde detossificante per l’organismo con la ricetta amata dai guru del benessere.

Ingredienti

a) 150 gr di cetriolo;

b) 150 gr di sedano;

c) 150 gr di broccolo;

d) 300 gr di mele;

e) 300 gr di kiwi;

f) 1 fetta di limone;

g) 1 cm di radice di zenzero;

Procedimento

Iniziamo tagliando a pezzi la mela ed il cetriolo, senza togliere la buccia, ed affettare sedano, kiwi e broccolo. Inserire tutti gli ingredienti, mettendo lo zenzero ed il limone per ultimi, nell’estrattore o nel frullatore e frullare per alcuni minuti.

Ora, il succo detossificante è pronto da gustare, preferibilmente con alcuni cubetti di ghiaccio.

Consumo e conservazione

Per ottenere il massimo da questo succo verde detossificante, è meglio sorseggiare con calma il succo. Dato che il punto forte di questo succo detossificante sono la frutta e la verdura verdi, gli ingredienti possono variare. Ad esempio, si possono aggiungere spinaci, o il peperone verde, o altri ingredienti verdi, e togliere dagli ingredienti quel che proprio non ci piace. Infine, questo succo si mantiene in frigo per circa 24 ore, per cui è meglio consumarlo subito o in giornata.

Ecco, quindi, come preparare un genuino succo verde detossificante in pochi minuti, per sentirci puri e leggeri.