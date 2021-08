Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morte e di invalidità in Italia. I fattori di rischio dipendono spesso dall’età e dalla familiarità. Ma non solo. È molto importante condurre uno stile di vita sano per cercare di ridurre il rischio di queste malattie.

Attività fisica costante, un’alimentazione salutare, smettere di fumare, controlli periodici di colesterolo, diabete e pressione sanguigna. Sono solo alcuni dei fattori che possiamo controllare per rimanere in salute.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo sempre sostenuto che la salute passa anche dalla tavola. E infatti ci sono degli alimenti che aiutano a stare meglio, perché possiedono delle proprietà curative e medicamentose.

In particolare, facciamo riferimento a due bulbi che tutti utilizziamo in cucina, e che secondo la Fondazione Umberto Veronesi, avrebbero la capacità di ridurre e rallentare i problemi cardiovascolari.

Ecco che parliamo dell’aglio e della cipolla. Infatti, non tutti li amano ma questi 2 alimenti contengono antiossidanti naturali che proteggono il cuore.

2 bulbi che tutti utilizziamo

L’aglio è una pianta bulbosa dal caratteristico sapore pungente, molto apprezzata fin dall’antichità per le sue proprietà benefiche. Può essere consumato sia secco, crudo o cotto e serve ad insaporire molti piatti della cucina italiana.

È una pianta che possiamo facilmente coltivare sul balcone di casa, perché non ha bisogno di particolari cure e resiste sia al caldo che al freddo. Non tutti amano il suo sapore, ma ci sono 2 trucchi indispensabili per digerire l’aglio ed evitare di stare male più un rimedio naturale ed efficace per combattere l’alito cattivo.

Grazie alla presenza di allicina, l’aglio svolgerebbe un’azione antiossidante, antibatterica e antivirale. Infatti aiuterebbe ad abbassare la pressione del sangue, a ridurre la rigidità dei vasi sanguigni e di conseguenza rallenterebbe l’insorgere dei problemi cardiovascolari.

La cipolla è un bulbo commestibile, e come l’aglio, i suoi benefici sono conosciuti e apprezzati fin dall’antichità.

Dal sapore dolce o pungente, è un alimento che tutti utilizziamo in cucina. Il consumo di cipolla, abbasserebbe i livelli di colesterolo, i trigliceridi e fluidificherebbe il sangue. Tutti fattori, importanti per prevenire le malattie cardiovascolari.

Ma come dobbiamo mangiare questi alimenti

Per usufruire di tutte le proprietà dell’aglio e della cipolla, gli esperti consigliano di mangiare questi due alimenti crudi. Possiamo preparare un’ottima bruschetta e strofinare uno spicchio di aglio sulla sua superficie, oppure utilizzarlo per insaporire delle verdure.

Mentre la cipolla cruda è un ottimo ingrediente da aggiungere all’insalata. Un piatto fresco, salutare e leggero da gustare al mare.

