Una dieta sana e bilanciata fornisce al nostro corpo tutti gli elementi nutritivi necessari per rimanere in salute. Non è solo importante per mantenere una perfetta forma fisica, ma anche per evitare che sopraggiungano delle gravi malattie.

Un’alimentazione corretta è necessaria durante tutte le fasce d’età. Favorisce una crescita continua nei bambini ed evita alcune patologie negli adulti.

Sappiamo che è molto importante stabilire “cosa mangiare” e “quanto mangiare”. Ma non tutti si aspettano che è altrettanto fondamentale rispettare gli orari dei pasti durante il giorno.

Pochi sanno che basta questa semplice abitudine per evitare diabete, malattie cardiovascolari e metabolismo lento

Tutti conduciamo una vita frenetica, che spesso ci porta a mangiare quando capita o a saltare i pasti.

Pensiamo che non sia importante e che possiamo tranquillamente recuperare i nutrimenti, durante il pasto successivo. Ma in realtà non è così.

Uno studio, che riguarda i turni di lavoro, pubblicato sul National Center for Biotechnology Information, conferma che non rispettare gli orari dei pasti comporta un aumento dell’obesità. Ma anche, un maggiore rischio di sviluppare malattie al cuore, pressione alta e diabete rispetto a chi mangia seguendo un orario ben preciso.

Un altro studio per rafforzare la tesi

È buona abitudine mangiare poco ma spesso e consumare 5 pasti al giorno. Questo per evitare di arrivare troppo affamati all’ora di pranzo o cena, e di conseguenza mangiare delle porzioni più abbondanti. Come affermato in questo precedente articolo 3 abitudini quotidiane da seguire per riattivare il metabolismo lento e smettere di ingrassare.

Quindi, saltare i pasti o mangiare troppo tardi provoca problemi digestivi e metabolici.

Infatti, secondo uno studio, pubblicato sulla rivista International Journal of Obesity, mangiare tardi influisce in maniera negativa sulle terapie dimagranti.

Quindi in conclusione pochi sanno che basta questa semplice abitudine per evitare diabete, malattie cardiovascolari e metabolismo lento.