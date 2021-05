Acerrimo nemico degli incontri e dei baci romantici, ma alimento con innumerevoli proprietà benefiche. L’aglio, originario dell’Asia centrale, è una pianta bulbosa che ha origini antichissime. Già nell’antica Grecia si conoscevano le sue proprietà salutari. Gli atleti lo masticavano prima di una gara olimpica per ridurre la stanchezza e aumentare il rendimento fisico.

Oggi l’aglio, come la cipolla, è alla base di molte ricette italiane. Alimento un po’ fastidioso ma che apporta tantissimi benefici al nostro corpo. E’ un antibatterico e un antibiotico naturale, rafforza il sistema immunitario, aiuta il sistema osseo soprattutto nelle donne in menopausa. Insomma è un vero toccasana per la nostra salute.

2 trucchi indispensabili per digerire l’aglio ed evitare di stare male più un rimedio naturale ed efficace per combattere l’alito cattivo

Anche i soggetti che hanno una perfetta digestione, molte volte fanno fatica a digerirlo. Qualunque cosa si faccia, non si riesce proprio a trovare rimedio.

Ecco, quindi, 2 trucchi indispensabili per digerire l’aglio ed evitare di stare male più un rimedio naturale ed efficace per combattere l’alito cattivo.

C’è da dire che l’aglio crudo si digerisce più in fretta di quello cotto. Ma se proprio non possiamo fare a meno di cuocerlo, seguiamo questi piccoli consigli.

Non tutti sanno che la parte dell’aglio difficilmente digeribile è la quella interna. L’anima dell’aglio ha un sapore più forte ed intenso. Renderemo più digeribile l’aglio eliminando questa parte. Sarà molto facile, ci serve solo un coltellino e andrà via facilmente.

Se abbiamo bisogno di cuocere degli alimenti per lungo tempo, evitiamo di sbucciare l’aglio. Avremo meno rischio che si bruci e sarà più digeribile. Nel soffritto, aggiungiamo l’aglio solo dopo aver aggiunto gli altri ingredienti. Evitiamo anche di accostare l’aglio a cibi molto grassi, perché accentuerebbe la sua pesantezza.

Come eliminare l’alito cattivo

Prima di passare al rimedio naturale che eliminerà l’alito cattivo provocato dall’aglio, bisogna compiere questa azione. Bisogna lavare bene i denti per alcuni minuti e spazzolare la lingua per eliminare i batteri.

Ora possiamo passare al nostro rimedio. Ci viene in aiuto il limone. Mescoliamo un cucchiaio di limone in un bicchiere di acqua e facciamo 3 o 4 risciacqui. Il limone neutralizzerà ed eliminerà i batteri che causano il cattivo odore.