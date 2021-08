Abbiamo tutti passato una splendida giornata in compagnia di amici e famiglia. Gustato una buonissima pasta al forno o un’insalata di riso ad alta quota. Per non parlare della grigliata di carne o pesce che ha accontentato proprio tutti. Ora però ci siamo ritrovati con parecchi avanzi e non sappiamo proprio cosa farci.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa ha già suggerito “Cosa preparare per pranzo per passare un Ferragosto divertente e spensierato con gli amici”. Oggi vedremo come riutilizzare in modo intelligente il cibo che è avanzato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco qualche consiglio utile per trasformare gli avanzi di Ferragosto in deliziosi piatti

Se per l’antipasto abbiamo comprato tanto salame o altri salumi affettati non c’è da preoccuparsi. Questi alimenti sono perfetti da mangiare al volo con una fetta di pane oppure per farcire una torta salata. Semplice e veloce è il modo più pratico e comodo per riutilizzare questo tipo di avanzi.

Passiamo al riso o alla pasta al forno. Se abbiamo preparato troppa insalata di riso basterà conservarla in frigo e mangiarla entro un paio di giorni. Oppure preparare uno sformato di riso, aggiungendo un paio di uova, qualche fetta di salame avanzato e del parmigiano. Amalgamare bene il tutto, aggiungere una spolverata di pangrattato e infornare. Dopo un quarto d’ora potremo servire un piatto completamente nuovo e delizioso. Si può fare lo stesso con la pasta al forno, ma anche una bella frittata è un’ottima idea.

Passiamo alla carne arrostita

Quando ci si trova davanti agli avanzi di una grigliata non si sa mai come comportarsi. La carne tende subito a diventare dura e immangiabile soprattutto se non marinata in precedenza. Quindi trovare un modo interessante per riutilizzarla sembra quasi impossibile. Invece possiamo trattarla proprio come se fosse del salame e tritarla finemente. Per poi usarla per farcire una pizza rustica o una quiche. Ma un modo ancora più furbo e inaspettato è usarla come ripieno per dei tortelli. Oppure anche dei ravioli, in base ai nostri gusti e abilità possiamo preparare una sfoglia fresca. Utilizzare la carne avanzata e unirla ad un battuto alle erbe aromatiche gustosissimo. Condiamo poi questi originali tortelli con un sugo leggero al pomodoro oppure con burro e salvia.

Ed ecco quindi qualche consiglio utile per trasformare gli avanzi di Ferragosto in deliziosi piatti. Riciclare e riutilizzare gli avanzi è fondamentale per l’ambiente. Ma è anche vantaggioso per risparmiare senza dover tornare a fare la spesa.

Approfondimento

3 incredibili modi che pochi sanno per usare gli avanzi dell’anguria in estate.