Alle volte basta un frutto andato a male, del formaggio con un odore forte, o ancora qualche alimento che sta per deteriorarsi. Ed ecco che il frigorifero comincia ad emanare un odore sgradevole. Il problema si accentua ulteriormente quando al suo interno conserviamo delle cipolle. Un alimento, che in pochi minuti è in grado si sprigionare tutto il suo odore forte, pungete e fastidioso.

Iniziamo con la pulizia del frigo

Se l’odore sgradevole della cipolla invade il frigo, non disperiamo perché possiamo eliminarlo in pochi minuti grazie a questi rimedi casalinghi.

Per rimuovere l’odore della cipolla, effettuiamo una pulizia accurata del nostro frigo. Pareti, cassetti, ripiani. In commercio ci sono tanti detergenti chimici, che possono aiutarci. Ma dato che in frigo conserviamo gli alimenti, è preferibile ricorrere a dei prodotti naturali. Un prodotto in particolare ci viene in aiuto spesso. Parliamo dell’aceto di vino bianco.

L’aceto con le sue proprietà sgrassanti e disinfettanti è il prodotto perfetto per pulire in profondità il frigo. Con l’aiuto di un panno, passiamo l’aceto su tutte le sue parti interne. Oppure smontiamo i componenti del frigo (cassetti e ripiani) e lasciamoli in ammollo in acqua e aceto per qualche minuto.

La patata per assorbire gli odori

Se ancora non abbiamo risolto il problema, possiamo utilizzare un altro metodo efficace, veloce e naturale.

Sembra strano ma la patata riesce ad assorbire gli odori proprio come una spugna. Basta sbucciarla, e metterla sul ripiano del frigo per alcuni giorni. L’odore della cipolla andrà via.

Ecco un ultimo consiglio per evitare che l’odore della cipolla invada il nostro frigo. Possiamo coprirla con una pellicola o riporla in un contenitore ermetico. Non sentiremo più il suo forte odore e avremo un frigo pulito, profumato ed igienizzato.

