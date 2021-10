Quando si soffre di ipercolesterolemia, può essere difficile orientarsi fra i mille consigli sulla dieta. Quali sono i cibi che si possono mangiare? E quali quelli da evitare?

In realtà è bene sapere che alcuni alimenti sono permessi, se preparati nella maniera giusta. In particolare, non tutti conoscono il trucco per mangiare la carne tenendo a bada il colesterolo cattivo. È dunque il momento di scoprirlo.

Per abbassare il colesterolo la dieta è fondamentale

Tenere sotto controllo i valori di colesterolo nel sangue è fondamentale per proteggere la salute. Questo grasso presente nel sangue, infatti, può depositarsi sulle pareti delle arterie, rendendo più difficile il flusso sanguigno. Ecco perché il colesterolo alto, ossia superiore a 240 mg/dl, è fra i maggiori fattori di rischio per le malattie cardiovascolari.

Come fare, allora, per evitare il problema? Sicuramente smettere di fumare aiuta, così come iniziare a fare attività fisica. Ma anche la dieta gioca un ruolo importantissimo: infatti l’obesità, il sovrappeso e un’alimentazione non sana sono associati a valori più alti di colesterolo.

Questo non significa che per abbassare il colesterolo si debbano fare enormi rinunce. Sono tanti i cibi non solo permessi, ma anzi consigliati: cereali integrali, frutta e verdura, pesce, ecc. Una gustosa ricetta autunnale, per esempio, abbassa non solo il colesterolo, ma anche il rischio di cancro al colon. Particolarmente utili sono anche gli alimenti ricchi di niacina.

In molti hanno però dei dubbi sul consumo di carne. La si può mangiare oppure no? Ecco cosa consigliano gli esperti.

Non tutti conoscono il trucco per mangiare la carne tenendo a bada il colesterolo cattivo

Buone notizie per gli amanti delle bistecche: fra gli alimenti ammessi, secondo gli esperti, c’è anche la carne. Peraltro, al contrario di quello che molti pensano, scegliere la carne bianca o quella rossa non fa la differenza. Si possono dunque mangiare tutti i tipi di carne, cercando però di prediligere i tagli più magri.

C’è però un trucco da conoscere se si vuole mangiare la carne bianca: bisogna sempre rimuovere la pelle dei volatili. Questa, infatti, è una vera a propria riserva di grassi e colesterolo. Via libera dunque al pollo, ma non quello al forno con la pelle croccante. Anche per la carne rossa, se possibile, è importante eliminare le parti grasse più visibili.

Infine, un suggerimento riguarda la cottura della carne. Meglio evitare di friggerla, privilegiando la carne bollita, al vapore, alla griglia o al microonde.

