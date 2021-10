La globalizzazione ha reso accessibili prodotti di ogni genere che un tempo non immaginavamo nemmeno lontanamente. A questo proposito, ci vengono subito in mente il famoso burro d’arachidi americano o lo sciroppo d’acero canadese. Come non pensare alle colazioni tipiche d’oltreoceano, a base di pancakes e un cucchiaio del famosissimo burro o dello sciroppo tanto amato.

Colazioni un tempo relegate a quella “parte del Mondo”, se così vogliamo definirla, ma che oggi rientrano anche nella nostra quotidianità. Bene, ma perché è importante tutto questo? Per capire un po’ come funziona la vita nell’era della globalizzazione. Entrare a contatto con altre realtà, seppur soltanto attraverso il cibo o altri prodotti, ci permette di allargare la mente e superare gli orizzonti. Ma tutto questo ha probabilmente anche un lato negativo e vediamo subito qual è.

Tanti le scartano, ma queste birre italiane costano poco e sono sensazionali

Il lato negativo è che rischiamo di scartare i prodotti della nostra Terra. Che siano locali del luogo in cui viviamo o semplicemente italiani, spesso tendiamo a mettere da parte alimenti e bevande nostrane. Probabilmente lo facciamo senza rendercene conto, ma questo potrebbe essere il rischio dell’epoca moderna.

È proprio per valorizzare le nostre eccellenze, che vogliamo parlare di alcune birre italiane talvolta sottovalutate. Sarà per il loro modico prezzo, sarà perché sono relativamente nuove e non si trovano dappertutto, ma tanti non le conoscono neppure.

Ci riferiamo alle birre Peroni Gran Riserva e alle Moretti speciali. Scopriamole e analizziamone caratteristiche e prezzo.

Peroni Gran Riserva

Le Peroni Gran riserva sono di quattro tipi elencati in ordine di gradazione (da 5,1 a 6,6, nel dettaglio) e da 50 cl ogni bottiglia.

La bianca ha un sapore delicato, ottimo per la carne bianca e il pesce.

La rossa ha un sapore fruttato, adatto alla pizza ma perfetto anche per l’aperitivo.

La pura e doppio malto, al contrario, si caratterizzano per un gusto deciso che accompagna benissimo la carne.

Il costo di ciascuna si aggira intorno a euro 1,70, ma il prezzo è abbastanza variabile.

Passiamo alle Moretti speciali, anche queste di 4 tipi che andiamo subito ad analizzare.

Le Moretti speciali

La prima è la più particolare tra tutte, l’IPA: ad alta fermentazione e dal retrogusto di agrumi, si consiglia agli amanti dei sapori dolci.

La bianca è una Weiss simile alla sua omonima Peroni, ma come l’IPA, anche qui si ha un’alta fermentazione.

La baffo d’oro è una puro malto come riporta la sua stessa descrizione e si accompagna ad ogni tipo di piatto, dalla carne al pesce.

Andiamo adesso alla più decisa della famiglia, la rossa, con una gradazione medio-alta (7,2) ed un sapore pieno e fruttato.

Il costo di ciascuna è di circa euro 1,50, quindi leggermente meno care delle Peroni, ma in tal caso sono di 33 e non 50 cl.

Insomma, tanti le scartano, ma queste birre italiane costano poco e sono sensazionali, quindi perché non provarle tutte?