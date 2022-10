Come non far seccare la carne al forno ottenendo una cottura uniforme

Con il forno a gas a incasso, oppure con il fornetto elettrico, si possono cuocere tante pietanze. A partire dalla classica pasta al forno della domenica, passando per le pizze e per le focacce. Ed il tutto senza dimenticare i dolci ed i secondi piatti a base di pesce, magari cucinati al cartoccio.

Così come pure la carne con la cottura al forno viene in genere deliziosa. Pur tuttavia, anche in base al tipo di materia prima, per la cottura della carne nel forno elettrico occorre fare molta attenzione, tra l’altro, al programma ed alla modalità di cottura. Altrimenti al gusto la carne potrebbe risultare non solo stopposa, ma anche secca. Vediamo allora come evitarlo.

Come non far seccare la carne al forno e servire un secondo da leccarsi i baffi

Nel dettaglio, per una carne cotta a puntino, prima di tutto, occorre fare attenzione alla temperatura. In genere il compromesso migliore è sempre quello di una cottura a temperatura media. Così come i secondi piatti a base di carne non andrebbero mai serviti a tavola subito.

Preferibilmente, infatti, la pietanza uscita dal forno dovrebbe riposare almeno per cinque minuti. In modo tale da permettere sia la distensione delle fibre, sia la fuoriuscita dei succhi. Ecco, quindi, come non far seccare la carne al forno.

Ma è anche vero che per alcuni tipi di carne occorre fare molto di più prima della cottura. Ovverosia è necessaria la marinatura. In questo caso, quando la carne necessita della marinatura, altrimenti cotta al forno diventerebbe inesorabilmente secca, per la marinatura in genere si utilizza il succo degli agrumi, il vino ed anche l’aceto.

Come trattenere tutti i succhi nella fase di cottura

Ed il tutto fermo restando che più alta è la temperatura di cottura, più la carne tenderà a perdere liquidi ed a diventare dura e secca. Anche per questo gli chef quando preparano la carne al forno prima la sigillano. Ovverosia la scottano ad alta temperatura da tutti i lati. Con il conseguente vantaggio che in fase di cottura la fuoriuscita dei succhi sarà minima e la carne sarà così morbidissima.

La carne al forno cotta a puntino, rispetto agli altri metodi di cottura, è in grado di sprigionare tanti aromi e sapori. Così come, a patto che non la carne non si bruci, la cottura al forno è più salutare non solo rispetto alla carne fritta, ma anche quando la carne viene cotta alla brace.

