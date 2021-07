È risaputo che per abbassare i livelli di colesterolo cattivo ci si debba concentrare sulla dieta. Questo, tuttavia, non significa soltanto evitare alcuni alimenti. È importante anche assumere i nutrienti alleati della salute, fra cui spicca una preziosa vitamina.

Pochi sanno che per combattere trigliceridi alti e colesterolo cattivo bisogna assumere questa vitamina

L’ipercolesterolemia, ossia un livello di colesterolo troppo alto nel sangue, è un problema in crescita fra gli italiani. Le conseguenze sono gravi e questa condizione può portare all’aterosclerosi, all’infarto e all’ictus.

Altrettanto pericolosa è l’ipertrigliceridemia, ovvero una concentrazione troppo elevata di trigliceridi nel sangue.

Per combattere queste condizioni, agire sull’alimentazione è fondamentale. In particolare, bisogna assumere meno grassi saturi ed è importante fare attività fisica, magari smettendo di fumare.

Ma non è tutto qui: bisogna anche fornire all’organismo alcuni preziosi nutrienti. Fra questi c’è la niacina, nota anche come vitamina B3. In effetti, pochi sanno che per combattere trigliceridi alti e colesterolo cattivo bisogna assumere questa vitamina, eppure gioca un ruolo fondamentale.

Studi scientifici, infatti, dimostrano che la niacina riduce i livelli di colesterolo cattivo (LDL) e trigliceridi. Allo stesso tempo, questa vitamina fa aumentare la concentrazione di colesterolo buono (HDL), che ripulisce le arterie.

Come fare, allora, per assumere questa vitamina?

Dove si trova la niacina

Chi soffre di colesterolo o trigliceridi alti può assumere integratori di niacina. Attenzione, però: ne esistono di svariati tipi, con caratteristiche diverse.

Inoltre questa vitamina, se presa a dosi elevate e per lunghi periodi, può causare nausea, orticaria e altri effetti collaterali. Ecco perché è importante parlare con il proprio medico prima di assumere integratori di niacina.

Ma la niacina è presente anche in alcuni alimenti. Innanzitutto i cereali integrali e i legumi, che infatti dovrebbero essere la base della dieta per chi vuole abbassare il colesterolo cattivo.

Sono inoltre particolarmente ricchi di niacina gli spinaci, il tacchino, le arachidi, alcuni pesci (soprattutto tonno, salmone e spada). Anche il fegato di manzo contiene molta vitamina B3, ma è sconsigliato a chi soffre di ipercolesterolemia. Presenta infatti una quantità di colesterolo molto elevata.

È però importante ricordare che la vitamina B3, da sola, non basta per ridurre colesterolo e trigliceridi. Certo, offre un valido aiuto, ma una dieta salutare e lo sport restano fondamentali.

