Gli italiani sono abituati a comprare sempre l’olio d’oliva. Non si tratta certo di uno sbaglio. Questo condimento regala nutrienti utilissimi all’organismo.

Ma l’olio d’oliva non è l’unico a fare bene alla salute. A seconda delle proprie necessità, può essere una buona idea scegliere un prodotto diverso: per esempio, l’olio di germe di grano. Infatti quasi nessuno lo compra mai ma questo olio è eccezionale per abbassare velocemente il colesterolo.

Cos’è l’olio di germe di grano

Spesso gli oli meno utilizzati rivelano delle sorprese. Per esempio, esiste un condimento in grado di abbassare la pressione. Oggi, in particolare, la Redazione di Proiezionidiborsa punta i riflettori sull’olio di germe di grano.

In pochi sanno di cosa si tratta, eppure è semplice. L’olio di germe di grano si ricava tramite estrazione dall’embrione del frumento, ovvero la parte del chicco da cui nasce una nuova pianta. Questa componente del seme si chiama, appunto, germe di grano.

Se questo olio è poco utilizzato in cucina, un motivo c’è. Ha un sapore intenso, non è certo economico e va a male facilmente. È infatti importante conservarlo in un luogo buio e fresco, magari addirittura in frigorifero.

Tuttavia, si può dire che i vantaggi dell’olio di germe di grano superino questi inconvenienti. Per esempio, questo condimento è ricchissimo di vitamina E. Lo si può usare a crudo, magari per insaporire verdure e insalate. Le porzioni sono le stesse che per l’olio d’oliva. Dovrebbero quindi aggirarsi attorno ai 5-10 grammi per ogni piatto da condire.

C’è soprattutto una categoria di persone a cui questo olio fa davvero bene. Si tratta di chi deve ripulire il sangue dai grassi. Ecco il perché.

Quasi nessuno lo compra mai ma questo olio è eccezionale per abbassare velocemente il colesterolo

L’olio di germe di grano è fra gli alimenti in assoluto più ricchi di steroli vegetali. Si tratta di molecole che aiutano ad eliminare sia il colesterolo cattivo (LDL), che i trigliceridi.

Il frumento, in generale, contiene molti steroli. Ma è l’olio di germe di grano il modo migliore per assumerli: né la farina, né la crusca, né il germe intero forniscono tanti steroli vegetali quanti ne contiene l’olio.

Le proprietà di queste molecole sono confermate da studi scientifici, tanto che gli esperti affermano che gli steroli vegetali sono promettenti per quanto riguarda la prevenzione dell’aterosclerosi.

Per chi soffre di colesterolo alto, dunque, è sicuramente una buona idea sostituire ogni tanto l’olio d’oliva con quello di germe di grano.