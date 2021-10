Le noci possono risultare per alcuni abbastanza gustose ma la loro consistenza piuttosto farinosa. Per apprezzare davvero il gusto e la struttura delle noci dobbiamo averle mangiate già dalla nostra giovane età ed esserne abituati.

Si abbinano spesso ad altri ingredienti più avvolgenti, gustosi, grassi in generale. La besciamella è proprio uno di questi, dato che con il suo burro e il latte riesce a smorzare le spigolature delle noci. Tuttavia, ci serve un terzo ingrediente per legare bene la besciamella alle noci. Ecco infatti la pasta sfoglia con besciamella e noci per un antipasto gustoso e veloce che parla d’autunno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Preparazione

Questo piatto possiamo prepararlo molto velocemente, ma anche, al contrario, molto lentamente. In particolare, tutto dipende da quanti ingredienti vogliamo preparare personalmente e quanti invece vogliamo comprare.

Se andiamo al supermercato e compriamo la besciamella e la pasta sfoglia, allora il gioco è già quasi fatto del tutto. Se, invece, vogliamo creare tutto, allora rischiamo di dover avere molto tempo a disposizione. Una buona via di mezzo è quella di comprare la pasta sfoglia e prepararci da soli la besciamella.

In sintesi, prendiamo un pentolino e facciamo sciogliere una generosa noce di burro. Quando il burro si è sciolto completamente, aggiungiamo 150 grammi di farina e cominciamo ad amalgamare il composto con una frusta. A questo punto, aggiungiamo 100 ml di latte e continuiamo a mescolare il tutto fino al momento in cui il latte bolle.

Pasta sfoglia con besciamella e noci per un antipasto gustoso e veloce che parla d’autunno

Spegniamo il fuoco e andiamo a tagliare la nostra pasta sfoglia in piccoli quadrati. Prima di far raffreddare la besciamella andiamo ad aggiungere la noce moscata a piacimento, continuando a girare il composto. Ora che è pronta, possiamo andare a prendere un cucchiaio e disporre, nell’ordine, la besciamella e le noci. Passiamo in forno a 15 minuti a 180 gradi e il nostro antipasto è pronto.

Abbinamento con il vino

Non possiamo concludere il nostro articolo senza dare qualche consiglio sugli abbinamenti tra il nostro antipasto e il vino. In genere, dato che la consistenza della besciamella è abbastanza grassa, si dovrebbero scegliere dei vini bianchi e giovani. Questi vini devono avere la caratteristica di essere poco strutturati e molto acidi.

Un buon sauvignon potrebbe essere la soluzione, così come un vermentino della Sardegna. Se vogliamo abbinare un vino rosso, pensiamo soprattutto ai prodotti piemontesi in cui l’acidità è molto elevata. Un buon barbera novello potrebbe essere la soluzione, ma dobbiamo fare attenzione ai tannini: ci potrebbero far rischiare di bere tanta acqua.

Approfondimento

Pochi cucinano questi 3 piatti economici perfetti per una cena gustosa e veloce