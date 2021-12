Stanno arrivando finalmente le feste, un lungo periodo pervaso da gioia e convivialità. Tutti ci raccoglieremo in diverse occasioni con amici e familiari, approfittandone per passare del tempo assieme a chi ci è caro.

Via libera dunque a pranzi e cene in totale brio ed euforia. Per la riuscita dei nostri ritrovi, fondamentale la presenza di squisiti manicaretti per estasiare il palato di tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non struffoli dolci ma salati per stupire gli ospiti con sfiziosi e stuzzicanti aperitivi nelle feste

Si sa che durante le feste la tavola deve essere riccamente imbandita e vedere sfilare diverse portate. Come primo potremmo optare per la pasta con broccoli senza panna e pancetta ma con un ingrediente pregiato. Proseguendo magari con un pesce economico ma preparato con una ricetta campana che è una vera bomba di gusto.

Oltre alle portate principali, sarà però importante anche servire qualche stuzzichino, per intrattenersi brindando nell’attesa di sedersi a tavola.

Tutti indubbiamente conosciamo gli struffoli, dolce natalizio napoletano. Più insolita e meno diffusa la variante salata degli stessi, ma altrettanto appetitosa. Perfetta per uno spuntino goloso e croccante da affiancare alle bevande da aperitivo.

In più, sono davvero semplici e veloci da preparare, nonché economici.

Per prepararli ci serviranno:

500 g di farina; 3 uova; 1 cucchiaio di vino bianco; mezzo cucchiaio di sale; 30 g di burro; olio di arachidi; parmigiano o pecorino grattugiato, pepe nero (facoltativi).

Preparazione degli struffoli salati

Prendiamo una spianatoia in legno. Posizioniamovi la farina sopra e disponiamola a fontana, cioè creandovi uno spazio in mezzo;

preleviamo il burro dal frigo e mettiamolo a sciogliere a bagnomaria sul fornello;

nella parte centrale del nostro mucchietto di farina, aggiungiamo le uova, il sale, il burro fuso e il vino;

se vogliamo creare degli struffoli salati già speziati, vi aggiungeremo del formaggio grattugiato e del pepe nero. Un’altra alternativa potrebbe essere il peperoncino. Possiamo anche fare gli struffoli privi di ulteriori sapori, saranno ugualmente buoni e si presteranno anche ad accompagnare salumi e formaggi;

impastiamo la farina e i vari ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo. Avvolgiamolo nella pellicola e lasciamolo riposare per 20 minuti;

dopo di che, tagliamo un primo piccolo pezzo. Lavoriamolo con le mani fino ad allungarlo, dovremo ottenerne un serpentello dallo spessore di 4/5 cm;

tagliamo il serpentello in diversi pezzettini. Schiacciamo ognuno di questi con indice e medio fino ad arricciarli per ottenerne uno gnocchetto. Possiamo fare quest’operazione su un cesto per dare una forma più lavorata, altrimenti semplicemente sulla spianatoia;

riscaldiamo abbondante olio di arachidi in una pentola. Quando avrà raggiunto il punto di calore perfetto, immergiamo una parte dei nostri struffoli. Una volta dorati per bene, solleviamoli con una schiumaiola e poniamoli su carta assorbente. Continuiamo così, fino a friggerli tutti, avendo cura di non farne troppi alla volta per non compromettere il risultato.

Non struffoli dolci ma salati per stupire gli ospiti con sfiziosi e stuzzicanti aperitivi nelle feste. Tutti gradiranno la novità e li apprezzeranno alla follia.

Approfondimento

Non seppia e polpo protagonisti di questa squisita ricetta ma un mollusco alleato di cuore e arterie