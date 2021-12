L’alimentazione è un aspetto fondamentale della vita di ogni individuo. Fornisce infatti le energie necessarie per affrontare ogni azione.

Allo stesso tempo, importante che sia varia, così da apportare diversi benefici all’organismo. Dovrebbe includere sia alimenti vegetali che animali. Questi ultimi includono anche il pesce e gli altri prodotti ittici, ricci di principi salutari ma anche gustosissimi.

Un pesce economico spesso snobbato che vale oro per l’organismo ed è una bomba preparato con questa ricetta campana

La scelta dal pescivendolo è vasta e tante le relative ricette da poter preparare e con cui deliziarci. Ad esempio, una ricetta facile e veloce della ricciola ricca di omega 3, o ancora prelibati calamari, alleati di cuore e arterie, ripieni.

Spesso, però, abbiamo la falsa convinzione che il pesce migliore possa essere quello più costoso. In realtà non è necessariamente così, perché anche i pesci più poveri sono ricchi di benefici e, cucinati in modo appetitoso, non hanno nulla da invidiare ad altri.

È il caso delle alici, il cui prezzo sul mercato è davvero conveniente. Esse conterrebbero proteine e omega 3, importanti per il cuore e le arterie. Inoltre, anche calcio per la salute di ossa e denti, il ferro per i globuli rossi, fosforo per reni, muscoli, cuore e buon funzionamento del metabolismo. Infine, anche il selenio, importante per le difese antiossidanti.

Quindi, senza eccedere perché sarebbero fonti di colesterolo, mangiamo le alici e cogliamone i benefici.

Tante sono le ricette che le hanno protagoniste, ma ve n’è una davvero semplice della tradizione campana che è assolutamente da provare.

Le alici imbottite

Ci serviranno:

1 kg di alici; 4 uova; farina; pangrattato; olio di semi di arachidi; sale; 300 g di provola.

Procedimento

Prima di tutto togliamo la testa e le interiora alle nostre alici. Apriamole ed estraiamo la spina centrale. Laviamole per bene sotto l’acqua corrente;

tagliamo la provola e ricaviamone dei piccoli pezzetti;

prendiamo due alici alla volta, sovrapponiamole l’una sull’altra e inseriamovi in mezzo, all’interno, un pezzetto di provola;

prepariamo 3 ciotole: una con farina, una con l’uovo sbattuto e un pizzico di sale, la terza col pangrattato;

impaniamo le coppie di alici prima nella farina, poi le passeremo nell’uovo e infine nel pangrattato;

mettiamo una padella con l’olio sul fornello, a fiamma medio alta. Facciamo riscaldare l’olio, quando comincerà a friggere adagiamovi le nostre alici. Facciamole dorare per bene da una parte e dall’altra. Quando pronte, solleviamole con la schiumarola e poniamole sulla carta assorbente all’interno di una zuppiera.

L’impanatura sarà croccantissima e rivelerà un ripieno morbido e filante. Un’alice tirerà l’altra e smetterla di mangiarle sarà davvero difficile.

Un pesce economico, spesso snobbato, che però vale oro per l’organismo ed è una bomba preparato con questa ricetta campana. Una fusione di benefici, gusto e tradizione, uniti a una spesa minima e a una ricetta super veloce.

