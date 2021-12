Dentro ognuno di noi si nasconde un piccolo chef che ama destreggiarsi tra ingredienti e fornelli per sfornare gustosissimi manicaretti.

La cucina è il regno dell’estro e della sperimentazione, dove introdurre continue novità. Limitarsi alle solite ricette note infatti diventa ripetitivo e noioso, meglio trovarne sempre di nuove.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Si può trattare di ricette semplici come questi 4 condimenti super veloci per la pasta e adatti alle emergenze. O di piatti più prelibati come un eccezionale sugo con il polpo congelato da leccarsi i baffi. La gamma di ricette da provare è davvero vasta.

Non seppia e polpo protagonisti di questa squisita ricetta ma un mollusco alleato di cuore e arterie

In questo periodo per cucinare possiamo sfruttare quelli che sono gli alimenti tipici di questa stagione. Ciò vale per gli ortaggi, ma anche per i prodotti ittici.

Questo è il periodo, infatti, in cui si tiene la pesca di un mollusco particolarmente amato da grandi e piccini: il calamaro.

Esso, oltre a essere saporito e carnoso, ha anche dei vantaggi che spesso ignoriamo. Sarebbe povero di grassi saturi, ma ricco di proteine e omega 3, preziosi quest’ultimi per la salute del cuore e delle arterie. Sarebbe bene però non esagerare con le porzioni per tenere a bada il colesterolo.

Una valida alternativa alla classica frittura di calamari, è variare preparandoli ripieni. Tanti sono gli ingredienti che potrebbero essere usati, ma quelli di questa ricetta sono una vera esplosione di gusto da non perdersi.

Ci serviranno per 4 persone:

4 calamari, freschi o congelati; prezzemolo; 2 spicchi di aglio; un pomodoro pelato; olio extravergine di oliva; 300 g di pangrattato; 2 cucchiai di uvetta; 3 cucchiai di capperi; 2 cucchiai di pinoli; 2 uova; sale 2 cucchiai di parmigiano.

La ricetta

Puliamo i calamari. Stacchiamone i ciuffetti e tagliuzziamoli;

tritiamo uno spicchio di aglio e il prezzemolo, e mettiamoli a soffriggere in una padella sul fuoco. Aggiungiamovi i ciuffetti. Facciamo cuocere per un paio di minuti, se dovessero cacciare acqua finché non si consumerà. A questo punto spegniamo;

in una ciotola mettiamo pangrattato, uovo, uvetta, pinoli, capperi, parmigiano, sale. Aggiungiamo l’olio coi ciuffetti e amalgamiamo bene il tutto;

prendiamo i calamari interi che avevamo lasciato da parte e, servendoci di un cucchiaio, riempiamoli con il nostro composto. Chiudiamone l’estremità con uno stuzzicadenti;

poniamo un’altra padella con un po’ d’olio sul fuoco. Caliamovi i calamari all’interno, soffriggiamoli fino a far prendere loro colore e aggiungiamo il pomodoro pelato spezzettandolo. Aggiungiamo un cucchiaio di acqua per far cuocere lentamente e un leggero pizzico di sale. Dovranno cuocere all’incirca 20 minuti. Una volta formatosi un sughetto denso, spegniamo e portiamo in tavola. I nostri calamari saranno pronti e saranno di una bontà divina, imperdibile e che vorremo replicare presto.

Non seppia e polpo protagonisti di questa squisita ricetta ma un mollusco alleato di cuore e arterie e che conquisterà completamente tutti i commensali.

Approfondimento

Ecco la ricetta di una zuppa tramandata dalle nonne che scalda il cuore nelle fredde giornate