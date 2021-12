Nutrirsi è un’azione fondamentale e quotidiana per ogni individuo. Per farlo selezioniamo i prodotti da usare e le ricette in cui impiegarli.

Qualunque sia il cibo, infatti, il gusto è un aspetto che non tralasciamo mai. Anche il palato vuole sempre ottenere una certa soddisfazione.

A tal proposito, abbiamo già visto una gustosissima ricetta campana di un pesce economico salutare, nonché dei fragranti dolcetti natalizi poco noti.

Ora invece volgeremo la nostra attenzione verso i primi, con una versione di pasta con i broccoli originale e a dir poco spettacolare.

Questa pasta con i broccoli senza panna e pancetta ma con un gustoso ingrediente pregiato è da leccarsi i baffi

I broccoli sono un prodotto tipico di questa stagione, di cui approfittare per farne man bassa. Infatti, si tratta di una verdura ricca di benefici per la nostra salute. Essi conterrebbero per l’appunto antiossidanti nonché numerose vitamine, tra le quali: A, C e K. Queste ultime rispettivamente impiegate nella salute di vista, pelle, mucose, nella lotta contro le infezioni e infine nel funzionamento del metabolismo.

In più, poiché avrebbero anche potassio, calcio e fosforo, sarebbero ottimi alleati anche per ossa, denti e salute cardiovascolare.

Tante sono le ricette con i broccoli, nelle quali, davvero in molti casi, vengono impiegati con la pasta. Classiche quelle che usano la panna o la pancetta. In realtà, possiamo però variare maggiormente e prepararne una versione nuova e squisita, così buona che conquisterà anche coloro che non amano i broccoli.

Infatti, assieme ai broccoli, possiamo aggiungere i gamberi, un crostaceo saporitissimo ed estremamente amato. Il suo sapore delicato e dolce ben si lega con quello amaro dei broccoli. Il risultato sarà un piatto sopraffino di cui chiedere il bis.

La ricetta della pasta con broccoli e gamberi

uno spicchio di aglio; olio extravergine di oliva; peperoncino; 400 g di orecchiette; 400 g di gamberi; 500 g di broccoli; sale.

Preparazione

Cominciamo pulendo i gamberi. Estraiamo le interiora e sgusciamoli, mettendo da parte le teste;

puliamo anche i broccoli e poniamo una pentola sul fuoco, piena per metà di acqua. Quando bolle, caliamoci i broccoli e sbollentiamoli per giusto 3 minuti. Risolleviamoli e poniamoli in uno scolapasta per asciugarli;

in una padella, poniamo abbondante olio e mettiamo a soffriggere l’aglio e il peperoncino con le teste dei gamberi. Mettiamovi anche i gamberi per un paio di minuti, giusto per scottarli e poi togliamoli;

quando le teste saranno dorate, togliamole e immergiamoci i broccoli. Facciamoli soffriggere per 10/15 minuti: dovranno ammorbidirsi e spappolarsi. Saliamo;

mettiamo sul fuoco la pentola dell’acqua e saliamola;

quando i broccoli sono pronti, spegniamo il fornello e immergiamoci i gamberi. Chiudiamo con un coperchio: i crostacei termineranno grazie al calore la propria cottura;

buttiamo la pasta e scoliamola. Saltiamo le orecchiette nel nostro condimento e serviamo in tavola, sarà la gioia di tutti i commensali.

Questa pasta con i broccoli senza panna e pancetta ma con un gustoso ingrediente pregiato è infatti da leccarsi i baffi e conquisterà grandi e piccini. Veloce e con pochi ingredienti, sarà un tripudio di bontà.

