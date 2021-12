Tenere sotto controllo il temutissimo colesterolo è un percorso che si compie ogni giorno. Il ruolo più importante in tal senso spetta proprio all’alimentazione.

La miglior prevenzione, infatti, è scegliere cibi di origine vegetale e pochi grassi, senza dimenticare l’importanza di praticare attività fisica ogni giorno.

Non tutti, però, sanno quali sono gli alimenti più corretti per salvaguardare il proprio organismo. Gli esperti sostengono che frutta, verdura, cereali e legumi siano i veri amici del cuore.

In particolare, frutta e verdura andrebbero consumate nella misura di 5 porzioni, cioè 2 o 3 porzioni di verdura e 2 di frutta ogni giorno.

Oltre a questo, anche il pesce e, nello specifico, il cosiddetto “pesce azzurro”, è fondamentale per il nostro organismo. Stiamo parlando, quindi, non solo del salmone, ma anche di questi 6 pesci che sono una miniera di omega 3 e che aiuterebbero a contrastare Alzheimer, demenza e trigliceridi alti.

Esiste, però, anche un frutto, le cui vendite arrivano alle stelle soprattutto durante le feste, che riuscirebbe a ridurre il colesterolo. È un frutto piccolo, ma che racchiude molteplici vitamine e sali minerali, tra cui ferro, calcio e potassio, importantissimi per la salute cardiovascolare e per quella delle ossa. Ecco di cosa si tratta.

Il colesterolo si potrebbe ridurre grazie a questo frutto stuzzicante e morbido che molti stanno già comprando

Quando andiamo al supermercato, tendiamo a comprare sempre gli stessi alimenti. Ci soffermiamo sempre sugli stessi tipi di carne, di pesce, di verdure e di pasta. Il risultato è che rischiamo di perderci molti alimenti che potrebbero dare reali benefici al nostro organismo.

È per questo motivo, infatti, che pochissimi usano questa spezia che sarebbe un eccezionale antibiotico naturale che abbasserebbe il colesterolo cattivo.

Un altro alimento che contribuirebbe a regolare i livelli di colesterolo è il dattero. Molti di noi, però, sono abituati a consumare i datteri soprattutto durante le feste, perché non ne conoscono le reali proprietà.

Aiuterebbe ad abbassare il colesterolo e proteggerebbe la vista

Come riporta Humanitas Research Hospital, i datteri sono ricchi di elementi preziosi, come le vitamine A, B e la K. In particolare, la vitamina A proteggerebbe la vista, la pelle e le mucose, mentre la vitamina B sarebbe importante per il metabolismo. La vitamina K, invece, contribuirebbe a favorire la coagulazione del sangue, ma non è tutto.

I datteri, infatti, conterrebbero una buona percentuale di fibre, le quali aiuterebbero ad abbassare i livelli di colesterolo. Infatti, il colesterolo si potrebbe ridurre grazie a questo frutto stuzzicante e morbido che molti stanno già comprando. Nonostante questo, i datteri sono frutti molto dolci, quindi sarebbero sconsigliati a chi soffre di diabete.

Ricordiamo, però, che queste nozioni non sostituiscono le parole di un medico, che saprà consigliarci al meglio in merito a salute e alimentazione.

La ricetta sfiziosa per consumarli durante le feste

Il sapore dolce dei datteri può risaltare tantissimo se utilizzato in contrasto ad alcuni alimenti. Per questo, un’idea originale e davvero sfiziosa è abbinare i datteri a gamberi e fette di arancia, per creare un antipasto scenografico e gustosissimo per le feste.

Basterà sbollentare i gamberi e posizionarli su una fetta di arancia, quindi condire il tutto con datteri a pezzetti. Il risultato sarà davvero squisito.