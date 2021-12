Il baccalà è il grande protagonista delle nostre tavole durante le feste. È il vero piatto della Vigilia di Natale e, dal Nord al Sud Italia, è praticamente imprescindibile nei menù di famiglia.

Quando si avvicina il periodo delle feste, molte persone iniziano a pensare a cosa dovranno cucinare per i giorni più importanti. I piatti più famosi della tradizione vogliono che il baccalà sia bagnato nel sugo di pomodoro, come nella versione napoletana, o fritto, secondo la cucina ligure.

Senza dimenticare il famoso baccalà alla livornese, una delle ricette più antiche e tipiche del nostro Paese. Se volessimo, però, rinnovare un po’ il nostro menù, abbracciando la tradizione ma apportando qualche sfiziosa novità, dovremmo assolutamente provare questa ricetta.

Prepareremo un baccalà squisito, con crosta croccante e cuore morbido all’interno. Tutti i nostri ospiti ne andranno matti, adulti e bambini compresi. Oltretutto, per creare la nostra crosta croccante, utilizzeremo un ingrediente che molti di noi hanno sempre in casa e a cui non avremmo mai pensato. Iniziamo subito.

Basta col solito baccalà, ecco come renderlo croccantissimo e gustoso con questo ingrediente che molti hanno in cucina

I menù a base di pesce vanno fortissimo durante le feste. È per questo che abbiamo già pensato a questo fantastico tris di ricette di pesce economiche e buonissime, perfette per le feste.

Passiamo, però, ad uno dei piatti protagonisti del nostro menù: il baccalà, che questa volta renderemo croccante grazie ai corn flakes. Infatti, sono proprio questi l’ingrediente segreto della nostra ricetta.

Utilizzeremo un filetto di baccalà da 500 grammi, da cui ricaveremo 5 porzioni, e 100 grammi di corn flakes.

Il consiglio è di acquistare un filetto di baccalà già ammollato e dissalato, per rendere ancora più veloce e pratica la nostra ricetta. Per prima cosa, quindi, eliminiamo la pelle del baccalà, e tagliamolo il filetto in 5 parti.

Ecco come preparare la pastella

Iniziamo a preparare la pastella in cui intingeremo il baccalà. Per farla, ci serviranno 40 grammi di farina 00 e 1 uovo. Dopo aver ricavato i piccoli tranci di baccalà, passeremo ognuno di questi prima nella farina, e poi nell’uovo già precedentemente sbattuto.

Ora prendiamo i corn flakes e sbricioliamoli in pezzi non troppo piccoli. Questa farà sì che la nostra crosticina sia molto croccante e fragrante. Uniamo ai corn flakes sbriciolati un filo d’olio e dell’origano e mescoliamo il tutto.

Dopo averli passati nell’uovo, quindi, facciamo rotolare i tranci di baccalà nel composto di corn flakes, avendo cura di ricoprire con cura ogni filetto.

Ultimo passaggio è fondamentale

Prendiamo una teglia, ricopriamola con carta forno e posizioniamo i nostri filetti l’uno accanto all’altro. Condiamo il tutto con un filo d’olio e inforniamo in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti. Quando la crosticina sarà dorata, i nostri filetti saranno ufficialmente pronti.

Questa ricetta sarà così croccante che sembrerà preparata da un ristorante stellato. Insomma, basta col solito baccalà, ecco come renderlo croccantissimo e gustoso con questo ingrediente che molti hanno in cucina.