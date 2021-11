Siamo giunti ufficialmente nel periodo dell’influenza. Ma questa volta tutti siamo più spaventati rispetto al passato. Infatti un banale raffreddore potrebbe essere scambiato facilmente per il Coronavirus. Se quindi vogliamo evitare questo problema, proviamo a tutelarci anche tramite ciò che mangiamo. Per questo oggi vediamo insieme una ricetta da provare assolutamente. Non solo tisane, questo piatto indiano potrebbe essere un toccasana contro il raffreddore e i malanni di stagione. Vediamo insieme come portare in tavola questa delizia benefica per la salute.

Gli ingredienti necessari per 4 persone circa:

Succo di limone spremuto quanto basta;

1 cucchiaino di pepe di Caienna;

1 cucchiaino di curry;

un pizzico di pepe nero;

sale marino quanto basta;

olio extravergine di oliva quanto basta;

timo essiccato quanto basta;

150 grammi di carote crude;

150 grammi di cipolle crude;

circa 150 grammi di sedano crudo;

rosmarino fresco quanto basta;

3 spicchi di aglio;

400 grammi di lenticchie rosse crude;

750 millilitri di brodo vegetale con poco sale.

Prima di tutto bisogna occuparsi delle verdure. Quindi laviamo e peliamo le carote, sciacquiamo anche il sedano e tagliamo il tutto a dadini. Mondiamo la cipolla e l’aglio. Tritiamo finemente la cipolla e l’aglio senza l’anima. Entrambi questi alimenti secondo l’Humanitas avrebbero delle proprietà antivirali, antibatteriche e antimicotiche. In particolare, l’aglio è considerato nella medicina popolare un potente antibiotico naturale. Inoltre bastano pochi grammi di questo comune alimento per abbassare il colesterolo. Mettere questo trito in una pentola e farlo soffriggere in un filo di olio. Quando tutti gli elementi saranno dorati aggiungere poi gli aromi e insaporire con il sale. In particolare, il curry presenterebbe un potere antinfiammatorio. Poi questa spezia popolare potrebbe ridurre la fame e aiutare la salute del cuore. Aggiungere dell’acqua e portare ad ebollizione.

Nel frattempo sciacquiamo le lenticchie, aggiungiamole alla preparazione e attendiamo nuovamente il bollore. Da qui calcoleremo il tempo, circa un quarto d’ora. Abbassiamo poi il fuoco e lasciamo andare per un’altra decina di minuti. Tastiamo la morbidezza dei legumi con i rebbi di una forchetta. Assaggiamo e se necessario saliamo e aggiustiamo il sapore secondo i nostri gusti. Serviamo nei piatti e condiamo con del succo di limone e se desideriamo un filo di olio.

