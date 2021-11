Questo fine settimana realizzeremo un piatto che forse non ci aspettavamo potesse essere così buono. Questo perché alla sua base ha un ingrediente che di certo non consideriamo fra i più nobili. Generalmente rimane ai margini, esaltando i protagonisti dei piatti. Stavolta però la gustosa ricetta con un ingrediente che potrebbe aiutarci a ridurre il colesterolo super economica e pronta in forno in un attimo, renderà questo ingrediente la star del piatto. Stiamo parlando della cipolla, buona, economica e, pare, anche in grado di ridurre la produzione di colesterolo nel fegato. Bando ai dubbi e a noi i coltelli!

Ingredienti

50 g carne tritata di manzo; 200 g salsiccia; 4 cipolle bianche; 80 g parmigiano; 1 uovo; 2 cucchiai di aceto; burro q.b.; sale e pepe q.b.; olio extravergine q.b.

Per prima cosa occupiamoci delle cipolle. Eliminiamo gli strati più esterni e mettiamo a bollire una pentola d’acqua. Aggiungiamo il sale e due cucchiai d’aceto.

Quando avrà raggiunto il bollore immergiamo le nostre cipolle e facciamole lessare per circa 30 minuti.

In questo lasso di tempo possiamo cominciare a cuocere la salsiccia. Anzitutto, però, dobbiamo rimuovere il budello e separarla. Poi rosoliamola in padella senza l’aggiunta di olio e lasciamola andare a fuoco medio sino a che non sarà ben cotta e dorata.

A questo punto, scoliamo le cipolle e mettiamole da parte.

In una ciotola mischiamo la carne rosolata insieme al formaggio grattugiato e all’uovo. Aggiungiamo un pizzico di sale e pepe e mescoliamo il tutto con cura.

Ora, quindi, possiamo cominciare a mettere insieme gli ingredienti. Tagliamo a metà le cipolle e svuotiamo la parte più interna. Possiamo unire la parte della cipolla rimossa al composto di uova, formaggio e carne. Tritiamola finemente sino a ridurla in pasta e aggiungiamola.

Adesso possiamo farcire i nostri anelli di cipolla con 2 generosi cucchiai di ripieno. Concludiamo con una spolverata di parmigiano e un piccolissimo dadino di burro.

Mettiamo le cipolle su una teglia foderata con carta da forno e inforniamo. Lasciamole cuocere per circa 30 minuti a 200 °C, sinché non saranno ben dorate.

Ecco conclusa la nostra ricetta. Non ci resta che accompagnarla con un delizioso contorno di stagione. Ad esempio, mentre le cipolle cuociono in forno, possiamo preparare l’alternativa alla pizza, croccante, cremosa e dietetica per una cena subito pronta. Oppure, possiamo accostarle a dei funghi trifolati davvero perfetti, basta seguire i passaggi giusti.