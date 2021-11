L’inverno oramai sta arrivando a grandi falcate e tutti noi stiamo cominciando a sviluppare un vero e proprio terrore verso le possibili influenze stagionali. Infatti in questo periodo avere anche qualche linea di febbre potrebbe gettare ognuno di noi in uno stato di ansia. Cominceremmo infatti ad avere paura di aver contratto il Coronavirus ed essere in apprensione per le sue conseguenze. Le peggiori non sono solo la solitudine e la quarantena forzata, ma anche il timore di aver contagiato i nostri cari. Dunque, per non allarmarsi inutilmente, è meglio prendere delle contromisure per evitare di ritrovarsi in questa situazione. Prima di tutto è necessario seguire le normali regole di igiene personale promulgate dal Ministero della Sanità. Ovvero utilizzare correttamente la mascherina, lavarsi spesso le mani e non metterle a contatto con il viso e le mucose. Oltre a queste indicazioni però possono esserci d’aiuto anche delle soluzioni naturali che si possono acquistare in erboristeria. Altro che vitamina C, è questa l’erba che potrebbe alzare le difese immunitarie rafforzando l’organismo contro il raffreddore. Vediamo insieme dunque perché dovremmo assumerla e se fa al caso nostro.

Altro che vitamina C, è questa l’erba che potrebbe alzare le difese immunitarie rafforzando l’organismo contro il raffreddore

Molti prendono hanno un’idea errata della vitamina C. Infatti spesso è consuetudine assumere degli integratori, comprandoli senza essersi confrontati con il medico e assumendone delle dosi spropositate. Infatti tutti pensano che faccia bene, ma un eccesso di questa vitamina potrebbe portare a gravi problematiche. In questo caso è meglio affidarsi a dei rimedi di natura fitoterapica. La prima proposta da tenere in conto è l’uncaria, sostanza che possiede delle proprietà che possono stimolare il sistema immunitario. Queste sono dovute alla presenza di alcaloidi pentaciclici. Inserirla nella propria vita potrebbe dunque essere d’aiuto per tenere lontane sia la tosse che l’influenza. Anche in questo caso è necessario però confrontarsi con un esperto per capire quali sono i rischi e le possibili controindicazioni di questa sostanza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Altre valide alternativa

In alternativa questi due potenti alleati naturali sono perfetti per rafforzare le difese immunitarie per l’inverno. Stiamo parlando dell’echinacea, rimedio molto popolare e molto utilizzato oramai anche in Italia, e dell’astragalo. Quest’ultimo è anche molto efficace per evitare di contrarre le malattie influenzali. Altrimenti una buona opzione è il ganoderma lucidum, un fungo di origine asiatica.

Approfondimento

Apatia, indebolimento e dolori muscolari potrebbero essere dovuti alla carenza di questa preziosa vitamina