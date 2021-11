Ogni donna ci tiene a essere sempre impeccabile, combinando abbigliamento e accessori perfettamente. Nel fare ciò non può trascurare quelle che sono le tendenze in corso e i vari spunti che ne derivano.

La moda infatti ispira e fornisce consigli di stile ad effetto sicuro. Ne derivano look complessi e ben elaborati in grado di infondere grinta e sicurezza. Ovviamente, nell’elaborare il proprio outfit ogni elemento ha un peso, dalla testa ai piedi. Proprio circa questi ultimi, le tendenze per quest’inverno si presentano sfaccettate e anche un tantino imprevedibili. Infatti, non solo tacchi alti e tronchetti finalmente tornano di moda queste scarpe calde e praticissime.

Scarpe di tendenza per tutte e per tutte le situazioni

Un must della stagione come sappiamo saranno ancora una volta i tacchi alti. Nei tronchetti così come negli stivali che arrivano fino al ginocchio.

Per quanto i tacchi slancino la figura e possano essere sexy, vi è da dire però come non sempre siano comodissimi. Tanto più quando piove o addirittura quando vi è ghiaccio o neve.

Tra l’altro non tutte abbiamo l’abitudine di portarli quotidianamente, il che fa sì che indossarli ogni giorno possa diventare una sofferenza ed essere motivo di disagio.

Questo però non vuol dire rinunciare a indossare scarpe di tendenza, perché la moda per quest’inverno fortunatamente si prospetta molto più ampia.

Abbiamo già visto tra queste gli iconici Chelsea Boots, ma questi saranno solo uno dei grandi ritorni.

Non solo tacchi alti e tronchetti finalmente tornano di moda queste scarpe calde e praticissime

A fare nuovamente la propria comparsa sono anche scarpe che probabilmente non ci aspettavamo. Infatti i doposcì, da calzatura per le piste da sci, fanno il loro debutto tra le strade cittadine.

Le due varianti in voga saranno i Moon Boots e gli Yeti Boots. Ambedue calzature doppie e davvero super calde. I primi si ispirano agli astronauti che sbarcarono sulla luna, i secondi invece sono completamente ricoperti di pelo.

Altro ritorno inaspettato, quello degli Slipper Boots. Questi sono stivali morbidissimi in stoffa e imbottiti.

Queste tre calzature ben si prestano anche alle giornate dal clima più impervio. Sono comode, pratiche e soprattutto terranno il piede al caldo.

Allo stesso tempo, abbinarli sarà più semplice di quanto potessimo pensare. Ben si combinano sotto i jeans, sia quelli skinny che modello boyfriend.

Inoltre, per un look più audace, anche sotto i vestiti nelle fantasie che spaccheranno in questo inverno brioso.

Ovviamente funzionano alla grande anche sotto le mini, così come sotto le gonne più lunghe.

La moda di questa stagione ci dice di azzardare e osare, mescolando tra loro tendenze diverse.

Non ci resta dunque che lasciarci guidare e coniugare i nostri personalissimi look in grado di valorizzarci senza rinunciare alla praticità.

