Un problema che assilla milioni di italiani sono i capelli bianchi, soprattutto quelli che compaiono in età precoce. Purtroppo, una volta che i capelli iniziano a non produrre più melanina e diventano bianchi c’è poco da fare e abbiamo due sole alternative. Possiamo fare finta di nulla ed ostentare una capigliatura naturale, anche con dei fili bianchi che spuntano, oppure possiamo decidere di colorare i capelli.

Se tingiamo i capelli sappiamo bene quanto sia dispendioso, in termini di tempo ma anche per il portafogli, stare dietro alla tinta e alla ricrescita. Se non vogliamo che spuntino i capelli bianchi dovremmo applicare la tinta almeno una volta al mese, ma oggi vogliamo vedere un modo che ci permette di evitarla. Difatti, potremo dire basta ricrescita e capelli bianchi che spuntano grazie a questo prodotto da portare sempre in tasca.

Il colore della chioma è anche una questione di “fiducia in noi stessi”

Se abbiamo già i capelli bianchi sappiamo bene che la scelta di tingerli o meno è un dilemma difficile da affrontare. Magari siamo tentati di lasciarli naturali, ma temiamo che il nostro aspetto possa sembrare più invecchiato. Se, invece, vogliamo tingerli sappiamo che poi dovremmo stare dietro a quest’abitudine ripetendo il trattamento con una certa frequenza, che sia a casa o dal parrucchiere.

Quel che è certo è che bisogna sentirsi bene con noi stessi e scegliere la capigliatura che crediamo meglio ci rappresenti, in un dato momento. Oggi, vogliamo vedere cosa utilizzare al posto della tinta per coprire. al meno momentaneamente, la ricrescita che è apparsa troppo in fretta.

Se vogliamo coprire la linea di capelli bianchi e grigi che spuntano in testa possiamo usare un praticissimo ombretto per capelli della sfumatura desiderata. Sarà sufficiente picchiettare il pennello o la spugnetta sulla palette e passarla sulla zona interessata. Dovremmo passare l’ombretto sui capelli asciutti e puliti in maniera che possa aderire meglio alla capigliatura.

La polvere colorata coprirà subito i capelli bianchi e la ricrescita e renderà la testa di un colore uniforme. L’effetto resiste sino allo shampoo successivo, non è aggressivo per il cuoio capelluto e solitamente resiste alla pioggia e all’umidità. Si tratta di una soluzione davvero comoda e pratica: potremo portarci in borsa o in tasca l’ombretto e usarlo ogni volta che lo desidereremo.

