Con l’arrivo dell’autunno tornano nel nostro quotidiano abiti ed accessori accantonati durante la bella stagione. I capi più leggeri fanno spazio nell’armadio a un abbigliamento che man mano diventerà sempre più pesante. Tornano le sciarpe, che abbiamo visto come ordinare con 4 trucchi più una soluzione fai da te, ma anche gli stivali.

Quest’anno poi sono particolarmente di tendenza in diversi modelli. Per seguire la moda però probabilmente non ci sarà bisogno di disfarsi di scarpe acquistate precedentemente, perché tra le novità torna questo modello ormai storico.

Queste comodissime scarpe che tanti hanno in casa sono nuovamente di moda in autunno

Stiamo parlando dei Chelsea Boots, cioè dei noti stivaletti Chelsea. Sarebbero i morbidi stivaletti bassi che arrivano fino alla caviglia e privi di lacci, facilmente indossabili grazie a una striscia laterale elastica.

Una calzatura con una lunga storia alle spalle che continuiamo a scrivere ancora oggi. La loro nascita si colloca nell’Ottocento alla corte e ai piedi della Regina Vittoria. Da calzatura reale e di nicchia, negli anni ‘60 cambia completamente volto, assumendo un tono rock e anticonformista. La svolta avviene con i Beatles che cominciano a portarli dotati di tacco. Tale fu il successo da far sì che gli stivaletti acquisissero anche il nome della band e che siano noti anche come Beatles boots.

Stili e caratteristiche

Gli stivaletti Chelsea esistono sia per donne che per uomini e sono davvero versatili. Li si trova di diversi materiali e colori. Da quelli più classici monocolore in pelle, a quelli in materiali moderni come il suede e che giocano con toni sgargianti sulla striscia laterale. Ma non solo, ci sono con o senza tacco, dalla punta quadrata o tonda.

Estremamente combinabili sotto i jeans stretti per un look casual e quotidiano. Perfetti per evidenziare la caviglia lasciata scoperta dai jeans ora tanto in voga o da quelli che cadono larghi più su. Ma non sfigurano neanche sotto completi più eleganti e complessi. Per non parlare del tocco signorile che danno sotto vestiti e gonne. Vi si può giocare con le lunghezze, abbinandovi gonne corte e lunghe di volta in volta.

Una scarpa che porta carattere e grinta sotto qualunque abito e sfruttabile nelle più svariate occasioni. In più data la comodità sfoggiarla non è neanche sacrificante.

Queste comodissime scarpe che tanti hanno in casa sono nuovamente di moda in autunno e non possiamo che esserne contenti. Stile, storia e praticità incarnati in un’unica e intramontabile scarpa. Averla nelle nostro scarpiere è sempre una garanzia di tendenza.

