Sembrano incredibilmente lunghe le giornate trascorse fuori quando imperversa il maltempo. Muoversi tra freddo, vento e pioggia ci fa anelare di poter rientrare presto al calduccio.

Una delle sofferenze maggiori sicuramente sono i piedi, perché assediati dal gelo pungente devono continuare a macinare chilometri. Sono quelli i momenti in cui desideriamo ardentemente un bollente pediluvio. Capita di cominciare poi già a sentire sulla loro pelle un fastidioso bruciore che preannuncia la formazione di geloni.

Ridurre i geloni e tenere i piedi caldi nelle scarpe con 5 accorgimenti più uno fai da te

Nelle giornate fredde e tempestose che ci tocca trascorrere fuori, più che soffrire sarebbe preferibile cercare di arginare preventivamente il problema.

Infatti, basta qualche semplice, ma mirata, accortezza per far sì che i nostri piedi possano trovare nelle scarpe comfort e tepore.

Il primo punto riguarda proprio le scarpe, oltre a tenere presente all’acquisto alcune dritte per assicurarci che siano comode, dobbiamo guardare anche altri dettagli.

Dovranno essere alte sia nella suola che nella parte che ricopre la caviglia, perché così ci proteggeranno dal freddo in ambedue i lati. Ovviamente in questo periodo dobbiamo prediligere scarpe impermeabili perché non ci faranno bagnare neanche sotto la pioggia.

Un altro suggerimento, casalingo ma molto efficace, è indossare un doppio calzino perché tenga il piede più riparato.

Inoltre, possiamo anche usufruire di appositi equipaggiamenti che risulteranno una manna dal cielo nel nostro contrastare il freddo.

Si tratta di due oggetti davvero rivoluzionari e da acquistare, e che hanno prezzi accessibili. Alcuni forse non lo sanno, ma esistono le solette termiche e gli scaldapiedi. Entrambi andranno inseriti nella scarpa e genereranno calore. Ovviamente saranno da usarsi seguendo le dovute istruzioni riportate sulla confezione, perché alla base del loro funzionamento vi sono particolari processi chimici.

Ecco la soluzione scaldante fai da te

Abbiamo visto come per riscaldare le mani possiamo creare un simpatico oggetto, ebbene anche per i piedi possiamo fare qualcosa.

Ci serviranno:

solette della nostra misura; pannello di gommapiuma; vecchie stoffe di lana morbida; colla; matita e fobici.

Cominciamo ricalcando le nostre solette sulla gommapiuma 3 volte. Ritagliamo le forme ricavate. Incolliamo una sull’altra le 3 copie separatamente per il piede destro e sinistro.

Da vecchi maglioni di lana o altro, ricaviamo un’altra forma di soletta per ogni piede. La incolleremo poi su quelle di gommapiuma già assemblate.

Non ci resta che inserirle nelle scarpe. Gli strati di gommapiuma, in quanto sinuosi, si adatteranno al piede e in più lo manterranno ulteriormente sollevato da terra. Inoltre, il contatto con la lana infonderà maggiore calore perché è un ottimo isolante termico.

Queste solette fai da te possono essere davvero utili quando non si può avere altro a disposizione. Non saranno definitive, ma potrebbero esserci d’aiuto comunque.

Ecco come ridurre i geloni e tenere i piedi caldi nelle scarpe con 5 accorgimenti più uno fai da te. Così attrezzati saremo pronti ad affrontare senza timore le stagioni fredde.

