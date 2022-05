Tra i molti prodotti di bellezza provenienti dall’Oriente, pochi hanno avuto più successo in Italia dell’henné. Si tratta di un colorante naturale, derivato dalla pianta Lawsonia inermis, che viene utilizzato per tingere tessuti e pelli, ma anche come cosmetico. Molti italiani lo avranno sicuramente utilizzato come trattamento per capelli. Rende infatti la nostra chioma non soltanto colorata, ma anche morbida, idratata e lucente. Un prodotto totalmente naturale che può essere utilizzato praticamente da tutti e senza effetti avversi. Ma molti non sanno che l’henné può essere un ingrediente preziosissimo per la nostra routine di bellezza non soltanto sui capelli. Vediamo dunque due usi alternativi di questo prodotto con cui possiamo sperimentare in casa.

Uno splendido smalto rosso

L’henné non colora soltanto i capelli, ma si può anche utilizzare per colorare le unghie. Tra i molti trend che stanno impazzando per la manicure estiva, l’henné alle unghie è in fretta diventato uno dei più gettonati. Utilizzarlo come smalto è semplicissimo: prepariamo una pasta semiliquida aggiungendo dell’acqua alla polvere di henné. Poi stendiamolo sulle unghie dopo esserci lavati accuratamente le mani. Lasciamolo agire per circa 15-20 minuti, poi risciacquiamo. Avremo una manicure elegante, coloratissima e al 100% naturale.

Non solo sui capelli, ecco tre usi alternativi dell’henné che lo rendono un preziosissimo alleato della nostra routine di bellezza

L’henné può anche essere utile per rinnovare il nostro guardaroba. Molti, infatti, non sanno che possiamo utilizzare l’henné come tinta per i vestiti anche a casa. Per esempio, possiamo usarlo per decorare una maglietta bianca con splendidi disegni di colore rosso acceso. Prepariamo una pasta densa e stendiamola sulla stoffa con una spatola per creare delle decorazioni. Se invece vogliamo un pattern più astratto, proseguiamo in questo modo: prepariamo un catino di acqua e diluiamo all’interno dell’henné. Poi facciamo un nodo alla maglietta che vogliamo dipingere e immergiamola velocemente nel catino. Lasciamola asciugare. Una volta snodata, avremo uno splendido pattern astratto.

Un trucco semipermamente

Non solo sui capelli, l’henné si può utilizzare anche sul viso. Sempre più italiane scelgono di applicare sul viso soltanto prodotti naturali, primi fra tutti gli oli idratanti, e tra questi è compreso anche il make up. L’henné è perfetto per creare un make up semipermanente al 100% naturale. Possiamo utilizzarlo soprattutto per fare il contouring delle sopracciglia, applicandolo con un pennellino. Ottimo anche come eyeliner, premurandoci di creare una mistura abbastanza liquida e non pastosa. Un make-up curioso, tradizionale e alla moda.

