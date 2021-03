La pelle secca è un fastidio che affligge molti di noi, soprattutto d’inverno. Nel resto del corpo questo disturbo è facile da risolvere applicando abbondante crema idratante o olio. Sul viso, invece, le cose sono più complicate. La pelle del viso è più delicata rispetto a quella del resto del corpo, ed è spesso naturalmente più grassa e con un equilibrio diverso.

Per questo, è meglio utilizzare sul viso dei prodotti specifici per trovare sollievo dal prurito.

Non tutti gli oli sono adatti a idratare il viso, perché spesso possono lasciare la pelle troppo unta o lucida e non si assorbono adeguatamente. Le eccezioni sono questi due oli leggeri e delicati che possiamo applicare tranquillamente anche in faccia. Sono due gli oli adatti per idratare il viso che non lasciano la pelle unta, ecco quali.

Olio di argan

L’olio di argan viene estratto dai semi di una pianta medicamentosa originaria del Marocco. Si tratta di uno degli oli più apprezzati in cosmetica per le sue numerosissime proprietà.

L’olio di argan non solo è ricchissimo di vitamine, ma è anche una vera e propria miniera di antiossidanti. L’olio di argan è miracoloso come antirughe e come emolliente. Lascia la pelle del viso idratata e elastica ma mai unta. Basteranno poche gocce distribuite sulla parte da trattare per avere immediato sollievo da secchezza e prurito.

Olio di jojoba

L’olio di jojoba arriva dal sud degli Stati Uniti. Questo olio vegetale ha la caratteristica di avere una composizione simile a quella delle produzioni sebacee della pelle, ed è quindi perfetto per idratare il corpo e aiutarci a combattere secchezza e prurito.

L’olio di jojoba viene assorbito molto facilmente dalla pelle, e per questo non causa pelle unta o grassa. Con un’applicazione regolare dell’olio di jojoba la nostra pelle ci ringrazierà.

Il viso è anche il punto del corpo dove la pelle secca può facilmente creare rughe, ecco i metodi naturali per evitare la formazione delle terribili zampe di gallina.