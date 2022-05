Dopo che a settembre 2021 il titolo Cy4gate ha segnato i massimi storici è iniziata una lenta, ma inesorabile, discesa che ha portato a un ribasso di oltre il 30%. Questa andamento ha avuto un impatto molto negativo sull’andamento del titolo. L’ultima anno, infatti, ha visto una importante debolezza delle performance del titolo rispetto ai suoi competitors come ad esempio Vantea Smart che nell’ultimo anno ha guadagnato circa l’80%, mentre Cy4gate solo il 25%.

Tuttavia, la chiusura odierna potrebbe mettere le ali al titolo Cy4gate.

Come si vede dal grafico, infatti, la settimana potrebbe chiudersi con la rottura della prima resistenza lungo il percorso rialzista in area 10,40 euro. In questo caso si potrebbero aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 12,28 euro. A seguire, poi, l’obiettivo più probabile si troverebbe in area 15,33 euro. La massima estensione del rialzo, poi, si potrebbe andare a collocare in area 18,4 euro. Questo scenario rialzista potrebbe anche essere supportato da un segnale di acquisto del Bottom Hunter. Da notare che in passato quando c’è stato un segnale di questo tipo le quotazioni sono poi partire per forti rialzi.

Il mancato fallimento dello scenario rialzista, invece, potrebbe portare a compimento la prima fase dello scenario ribassista indicato in figura con la linea continua. In questo caso, infatti, le quotazioni potrebbero raggiungere il I obiettivo di prezzo in area 8,6 euro. Gli altri potenziale obiettivi ribassisti, poi, sono quelli indicati in figura.

La valutazione del titolo Cy4gate

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati e l’attività della società è altamente redditizia. Inoltre, la situazione finanziaria della società appare eccellente e questa cosa le conferisce una notevole capacità di investimento.

Se, però, si guarda alla valutazione basata sui multipli di mercato si nota come il titolo risulti essere sopravvalutato indipendente dall’indicatore utilizzato.

Secondo gli analisti che coprono il titolo, stando a quanto riportato sulle riviste specializzate, il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

La chiusura odierna potrebbe mettere le ali al titolo Cy4gate: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Cy4gate (MIL:CY4) ha chiuso la seduta del 19 maggio a quota 10,32 euro in rialzo dell’1,18%% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

La giornata di domani sarà decisiva per i mercati internazionali almeno fino al 5 luglio