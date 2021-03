Noi moderni non siamo i soli ad amare la nail art. Già nell’antichità le donne, ma anche gli uomini, amavano decorare le unghie con pigmenti naturali e artificiali. Ogni epoca, ogni società e ogni classe sociale aveva le sue convenzioni e le sue mode non soltanto per quanto riguarda i vestiti e gli ornamenti, ma naturalmente anche per i trucchi, e le unghie avevano un ruolo fondamentale in questo senso.

Con l’avvento dei materiali moderni, noi possiamo ricreare quasi ogni stile di nail art della storia, e ovviamente anche inventarne di nuovi, ma ci sono alcuni stili che non passano mai di moda, ad esempio quello che usavano le regine dell’antico Egitto. Proprio così: la manicure delle regine dell’antico Egitto va ancora di moda e possiamo chiederla alla nostra estetista.

Il colore delle unghie indicava lo status sociale

Abbiamo notizie di uso di smalti e pigmenti per colorare le unghie già dall’antichità. Sembra che le prime a dedicarsi a questa arte siano state le popolazioni dell’India nell’età del bronzo, che si coloravano le unghie con tinture di hennè. A Babilonia gli uomini più ricchi si dipingevano le unghie di nero, mentre quelli delle classi sociali inferiori usavano pigmenti verdi. Ma è nell’antico Egitto che l’arte di decorare le unghie ha raggiunto il suo massimo splendore. La manicure delle regine dell’antico Egitto va ancora di moda e possiamo chiederla alla nostra estetista.

Le regine preferivano lo smalto rosso

Come si dipingevano le unghie le mogli dei faraoni? Secondo le testimonianze storiche, le donne egizie di alto rango dipingevano le unghie di colore rosso acceso. Le tinte più sgargianti erano riservate soltanto alle regine. Altre donne nobili potevano utilizzare colori bordeaux o arancione. Le donne di bassa estrazione sociale, invece, dovevano accontentarsi dei colori pastello.

Se vogliamo assomigliare a una regina dell’antico Egitto, dunque, chiediamo alla nostra estetista una manicure rosso acceso, il colore più nobile e sgargiante di tutti.

