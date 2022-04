Se c’è un ingrediente che non dovrebbe mai mancare nel frigorifero è la pasta sfoglia. Averla a disposizione può davvero fare la differenza e salvare la nostra cena. Quando non sappiamo che cosa cucinare, abbiamo poche idee oppure pochi ingredienti a disposizione, possiamo realizzare una semplice torta salata. In base ai nostri gusti e alle nostre preferenze, possiamo scegliere come farcirla, magari usando ortaggi di stagione o formaggi. Oggi invece vogliamo proporre una torta salata decisamente particolare, ma dal sapore unico. Per prepararla useremo un ingrediente che difficilmente immaginiamo in una torta salata, ma siamo certi che il risultato sarà in grado di sorprendere. Alta, soffice e deliziosa, per questa torta servono pochi ingredienti che molti di noi hanno già in casa.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia rotonda;

250 g di ricotta;

1 l di latte;

150 g di riso;

1 uovo;

80 g di formaggio grattugiato;

noce moscata;

sale q.b.;

un rametto di timo.

Non solo risotto e sushi, usiamo il riso per preparare una sorprendente ed economica torta salata davvero facile e veloce

Versiamo il latte in un tegame e portiamolo ad ebollizione. Aggiungiamo il sale e facciamo cuocere il riso al suo interno. A cottura terminata, uniamo al riso in pentola la ricotta, il formaggio grattugiato e l’uovo. Insaporiamo con un po’ di timo e un pizzico di noce moscata. Amalgamiamo tutti gli ingredienti mescolando con un mestolo di legno. Intanto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Stendiamo il rotolo di pasta sfoglia e poggiamolo su una teglia.

Bucherelliamo la superficie della sfoglia con i rebbi di una forchetta e trasferiamo al suo interno il composto, che dovrebbe risultare piuttosto liquido. Giriamo i bordi della sfoglia all’interno ed inforniamo per circa 35 minuti. Al termine della cottura la sfoglia sarà dorata e la torta alta, gonfia e di colore bruno.

Consigli

Bastano un rotolo di pasta sfoglia e poco altro per realizzare questo piatto unico così gustoso e particolare. Questa torta salata è perfetta da mangiare sia calda, sia fredda e possiamo conservarla per un giorno nel frigorifero. Non allarmiamoci se il ripieno di questa torta dovesse risultare molto liquido prima della cottura, perché questo assicurerà una buona riuscita del piatto. Dunque, non solo risotto e sushi, ma abbiamo visto come il riso possa servire anche per realizzare ricette sfiziose e mai banali.

