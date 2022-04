Chi si prende cura della pulizia della casa sa bene quanto ci siano degli angoli difficili da mantenere puliti e igienizzati. Quando laviamo i pavimenti con i detergenti specifici, spesso non rimuoviamo tutto lo sporco.

A lungo andare lo sporco si accumula e può causare macchie e cumuli di germi che emanano cattivi odori. In particolare, lo spazio tra le piastrelle di cucina e bagno tende a sporcarsi di continuo. Passando lo straccio o la spugnetta non riusciamo a intaccare lo sporco più ostinato, per questo dovremo prevedere una pulizia radicale periodicamente.

Oggi vogliamo vedere un semplice modo per pulire a fondo anche gli angoli più ostinati. Infatti, possiamo avere le fughe delle piastrelle pulite e splendenti senza strofinare e usare solventi chimici.

Due ingredienti nostri alleati in cucina

Quando vogliamo pulire le fughe delle piastrelle ci ritroviamo a strofinare con vigore e a usare spugne abrasive. Spesso usiamo anche quelle in metallo e spazzolini duri ma l’olio di gomito è l’ingrediente principale. Certo, per un effetto splendente siamo anche costretti a usare prodotti solventi professionali che intaccano lo sporco e lo sciolgono. Questi prodotti sono spesso acidi da maneggiare con cura.

Se non vogliamo spendere soldi, possiamo usare alcuni ingredienti e sfruttare la reazione che creano tra di loro. Se sappiamo abbinare sostanze reagenti, possiamo ottenere una reazione chimica che scoglie lo sporco, anche quello più ostinato.

Fughe delle piastrelle pulite e splendenti senza strofinare e usare solventi chimici grazie a questo trucco fai da te

Per detergere a fondo le fughe della piastrelle, anche negli angoli più inaccessibili, avremo bisogno di bicarbonato di sodio e acqua ossigenata o perossido di idrogeno.

Dovremo unire i due ingredienti in parti uguali per creare una pasta liquida grumosa. Ora possiamo porre la pasta sulle fughe e allargarla con un panno in microfibra. Dovremo lasciare agire i nostri reagenti per un quarto d’ora e poi sfregare con un panno per togliere lo sporco che si sarà sciolto.

A questo punto possiamo sciacquare con acqua calda oppure passare un panno inumidito. Successivamente, possiamo completare passando un panno asciutto.

Il risultato che avremo ottenuto sarà davvero incredibile, vedremo le fughe di nuovo chiare e lisce, senza sporco e incrostazioni.

Approfondimento

Se non abbiamo l’acqua ossigenata, possiamo provare questo trucco ancora più semplice con ingredienti che abbiamo tutti in casa.