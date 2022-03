Quante volte succede di tornare a casa e di non avere idea di cosa realizzare per cena? Fortunatamente, non servono grandi preparazioni per portare a tavola qualcosa di buono. Un rotolo di pasta sfoglia infatti può fare la differenza. Quest’ingrediente è indispensabile nelle cucine di molti, perché può risolvere facilmente i nostri problemi. Sfiziose torte salate, stuzzichini e molto altro conquisteranno cuori e palati di tanti. Oggi quindi vogliamo proporre 3 idee molto semplici e veloci, perfette per svuotare il frigo, utilizzare pochissimi ingredienti e preparare una cena golosa.

Girelle di sfoglia

Ci serviranno: 1 rotolo di pasta sfoglia, 4 patate, 100 grammi di prosciutto e 100 grammi di stracchino. Inoltre, useremo anche 20 grammi di formaggio grattugiato, un filo d’olio extravergine d’oliva e sale. Lessiamo le patate in acqua bollente e salata finché non saranno morbide. Mettiamole in un recipiente e schiacciamole con una forchetta. Spalmiamo la purea di patate sul rotolo e preriscaldiamo il forno a 190 gradi. Mettiamo sulla sfoglia le fette di prosciutto cotto e spalmiamo lo stracchino. Arrotoliamo la sfoglia e lasciamola riposare nel freezer per 15 minuti. Tagliamo il rotolo a fette spesse 2 centimetri e disponiamole su una leccarda foderata. Facciamo cuocere le girelle per 20 minuti e sforniamole.

3 sfiziose ricette svuota frigo con la pasta sfoglia facili da preparare per una cena economica e pronta in un attimo

Per questi sfiziosi torciglioni occorrono: 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 50 grammi di mascarpone, 30 grammi di formaggio grattugiato e 20 millilitri d’olio. Ci serviranno anche un pizzico di sale, pepe e 30 grammi di semi di papavero e di sesamo. Infine, useremo una tazzina di latte per spennellare i torciglioni. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi e tagliamo la pasta sfoglia a metà con un coltello. Uniamo il mascarpone, l’olio, il sale, il pepe e il formaggio grattugiato. Mescoliamo e spalmiamo questa crema su metà della sfoglia.

Copriamo la sfoglia con l’altra metà e spennelliamola con il latte. Tagliamo la pasta sfoglia a strisce larghe 2 centimetri ed attorcigliamole su loro stesse. Cospargiamo ogni torciglione con i semi di papavero e di sesamo e sistemiamoli su una placca foderata con carta da forno. Dopo circa 12 minuti i nostri torciglioni saranno pronti.

Fagottini pomodoro e mozzarella

Di queste 3 sfiziose ricette svuota frigo questa è la più originale. Useremo: 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 8 pomodori tondi piccoli, 125 grammi di mozzarella e 8 fette di pancetta. Inoltre, occorrono anche qualche foglia di basilico, un filo d’olio, sale e pepe.

Laviamo i pomodori e svuotiamoli delicatamente usando un cucchiaino. Mettiamo quindi la polpa di pomodoro insieme alla mozzarella tagliata a dadini e al basilico spezzettato. Condiamo poi con olio, sale e pepe e mescoliamo il tutto e riempiamo i pomodori. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi. Tagliamo la sfoglia in 8 parti uguali e adagiamo una fetta di pancetta su ogni quadrotto. Sistemiamo i pomodori al centro della sfoglia, chiudiamoli formando un fagottino e mettiamoli sulla teglia foderata. Dopo 20 minuti, i fagottini saranno pronti per essere gustati.

Approfondimento

Questo strudel salato semplice da realizzare renderà perfetta la cena