Con o senza pasta sfoglia, questa sfiziosa torta salata si prepara con un amatissimo ingrediente di stagione dalle mille virtù

La torta salata è una preparazione che tutti noi amiamo perché spesso è in grado di salvare un pranzo o una cena. Possiamo prepararla usando la classica pasta sfoglia per una soluzione dell’ultimo minuto, oppure realizzarla seguendo questa ricetta che delizierà il palato di molti. Per cucinarla abbiamo scelto un ripieno ricco che vede come protagonista un ortaggio di stagione apprezzatissimo. Perfetto per una cena leggera e gustosa, il carciofo è noto a molti per essere povero di calorie ma ricchissimo di vitamine e minerali. Consumare carciofi potrebbe favorire la funzionalità intestinale e persino ridurre il colesterolo. In questa ricetta lo useremo insieme ad altri ingredienti sfiziosi che renderanno questa torta salata davvero speciale ed irresistibile.

Ingredienti

250 g di farina 00;

1 bustina di lievito istantaneo;

100 ml di latte;

200 g di ricotta;

3 uova;

100 ml di olio di semi;

30 g di formaggio grattugiato;

60 g di provola;

100 g di prosciutto cotto;

250 g di carciofi;

60 g di olive nere;

mezzo limone;

mezzo cucchiaino di sale.

Puliamo i carciofi usando un paio di guanti e ricaviamone i cuori. Lasciamoli a bagno in acqua fredda e succo di limone per circa 10 minuti. Scoliamoli e sbollentiamoli in acqua leggermente salata in modo da ammorbidirli e lasciamoli poi raffreddare. Lavoriamo il latte e la ricotta con un frullatore ad immersione per amalgamarli. A parte sbattiamo le uova con le fruste per almeno 5 minuti in modo da rendere il composto chiaro e spumoso. Aggiungiamo l’olio di semi a filo e il composto di latte e ricotta un cucchiaio alla volta. Intanto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi.

Setacciamo farina e lievito ed incorporiamoli al composto liquido lavorando il tutto con le fruste elettriche. Aggiungiamo il formaggio grattugiato e il sale e, quando avremo un composto liscio ed omogeneo, trasferiamone metà in uno stampo foderato con carta da forno. Tagliamo grossolanamente i carciofi ed aggiungiamoli insieme al prosciutto e alla provola a pezzetti nello stampo. Copriamo la farcitura con il composto rimasto e decoriamolo in superficie con le olive. Inforniamo lo stampo e lasciamo cuocere la torta salata per 35 minuti. Una volta sfornata sarà alta, soffice e morbidissima.

Consigli

Se amiamo il gustoso sapore del carciofo, consigliamo di provare anche questa ricetta particolare ed invitante che conquisterà senza fatica grandi e piccini. Abbiamo visto che con o senza pasta sfoglia questa torta salata è davvero speciale. Se vogliamo prepararla usando un semplice rotolo di sfoglia, il risultato sarà una torta più croccante e friabile rispetto alla preparazione suggerita qui sopra. Per farlo sarà sufficiente saltare tutta la fase di preparazione del lievitato e trasferire la farcitura di prosciutto, carciofi, olive e provola nella sfoglia. Dopo 25 minuti nel forno, la nostra torta salata sarà cotta.

