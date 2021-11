Il risotto è un piatto amatissimo della tradizione culinaria italiana. Preparare questo piatto non è affatto difficile e bastano pochi e semplici trucchi per prepararlo a regola d’arte. A questo proposito, dobbiamo sapere che pochi li conoscono ma per un risotto perfetto sono questi i 5 segreti degli chef da copiare subito.

Oggi invece vogliamo suggerire un’idea per preparare un risotto diverso dal solito, ma davvero delizioso, in modo semplice e veloce. Infatti, oltre ai funghi e allo zafferano ecco come preparare velocemente un risotto cremoso e golosissimo che sta davvero spopolando ovunque.

Se siamo stanchi dei soliti risotti, questa è la ricetta che fa per noi. Pertanto, per saperne di più continuiamo a leggere questo articolo.

Ingredienti

300 grammi di riso;

12 fette di salmone affumicato;

mezza cipolla;

50 grammi di burro;

1 arancia;

1 litro di brodo vegetale;

50 grammi di formaggio grattugiato;

100 ml di cognac;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per preparare questo risotto, iniziamo dal brodo vegetale. Possiamo usare quello già pronto per velocizzare i tempi oppure prepararlo in casa. In questo caso, mondiamo sedano, carota e cipolla e facciamoli cuocere in una pentola d’acqua con un po’ di sale. Quando la carota sarà cotta, il nostro brodo vegetale sarà pronto.

A questo punto, mondiamo mezza cipolla, tagliamola finemente e mettiamola in un tegame con mezzo bicchiere d’acqua. Nel frattempo, tagliamo il salmone affumicato a pezzetti. Non appena l’acqua sarà evaporata, aggiungiamo un filo d’olio e il salmone.

Spremiamo un’arancia e aggiungiamone il succo al salmone. Sfumiamo con metà del cognac a disposizione e lasciamo cuocere finché non sarà del tutto evaporato.

In un altro tegame, tostiamo il riso a secco a fiamma media mescolando sempre per non farlo attaccare. Aggiungiamo il cognac rimanente e il salmone cotto in precedenza. Amalgamiamo il tutto e, quando il riso avrà assorbito il cognac, iniziamo a irrorarlo con il brodo vegetale.

Aggiungiamo altro brodo finché il riso sarà finalmente cotto. Dunque, spegniamo la fiamma e uniamo il burro e il formaggio grattugiato per mantecare. Infine, aggiungiamo un po’ di pepe e altro sale, se necessario. Serviamo il nostro risotto ben caldo per poter apprezzare pienamente la sua consistenza, i profumi e il sapore.

Consigli

Se non abbiamo il cognac oppure non lo amiamo particolarmente, possiamo sostituirlo con lo sherry o con il porto.

Se a tavola sono presenti dei bambini e non vogliamo usare il cognac, possiamo sostituirlo con una bevanda analcolica. Usare il succo d’uva nella ricetta è la scelta migliore, purché però non sia zuccherato.