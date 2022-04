Ad aprile aree verdi, giardini, balconi e terrazzi si vestono di fiori. Per abbellire i nostri spazi interni ed esterni, piante e fiori sono fondamentali. Una bella aiuola rigogliosa è molto importante, infatti, per chi possiede un giardino e vuole dargli un tocco di colore. Le aiuole, così come le bordure, inoltre, oltre ad abbellire servono anche a definire gli spazi ed i fiori possono dare stile, personalità e bellezza. Inoltre, cerchiamo sempre delle soluzioni che, oltre ad impreziosire le nostre case, possano essere anche di facile manutenzione. Oggi vogliamo suggerire 3 piante da fiore perfette per le nostre aiuole che non solo sono incantevoli, ma anche resistenti e semplici da coltivare. Belli, profumati e dai colori sgargianti, questi 3 fiori sono la soluzione perfetta per chi vuole decorare le aiuole con grande semplicità.

Richiedono poche cure questi splendidi fiori da piantare ad aprile in giardino, al sole o all’ombra, per aiuole e bordure colorate

L’iperico è una pianta rustica e spontanea molto semplice da coltivare e poco esigente. Se amiamo il colore giallo, questa pianta ci regalerà una distesa di piccoli fiori a cinque petali con stami sgargianti e bellissimi. Perfetta da coltivare sia in zone ombrose sia soleggiate, l’iperico necessita di un terreno ben drenato con sabbia. In questo modo, potremo evitare i ristagni idrici, che potrebbero danneggiarla. L’iperico sopporta bene i periodi di siccità e infatti non ha bisogno di irrigazioni abbondanti né frequenti. Piuttosto, irrighiamo la pianta soltanto quando il terreno è del tutto asciutto. A partire dal mese di aprile, e fino a settembre, concimiamo questa pianta con un fertilizzante per piante da fiore ogni 15 giorni.

Timo serpillo

Per dare un tocco di colore a bordure ed aiuole, il timo serpillo è perfetto. Conosciuta da molti per le sue proprietà aromatiche, il timo serpillo è una splendida pianta che regala fiori sgargianti. I fiori di questa pianta sono viola e rosa in diverse sfumature e crescono numerosi, creando dei veri e propri tappeti profumati. Il timo serpillo cresce bene sia in zone soleggiate sia di mezz’ombra ed, essendo rustica, richiede poca manutenzione. Scegliamo un terreno ben drenato, anche se si adatta bene a qualsiasi tipo di terreno. Resistente ai periodi di siccità, annaffiamo la pianta regolarmente ma senza mai inzuppare il terreno. Questa pianta non necessita di potature, ma solo che siano rimosse le sue parti secche.

Arabis

Richiedono poche cure questi splendidi fiori, e l’arabis è la pianta da scegliere se vogliamo aiuole verdi per tutto l’anno. Il suo portamento cespuglioso e tappezzante la rende una pianta perfetta per decorare aiuole e bordure. Grazie al suo straordinario effetto decorativo, è amata e scelta da molti. Cresce rigogliosa anche in zone di mezz’ombra, ma se scegliamo per questa pianta una zona soleggiata ci ripagherà con un’esplosione di fiori delicati. Non richiede terreni specifici ma, se possibile, scegliamo un buon substrato drenante, come la sabbia. Annaffiamola regolarmente durante tutto il periodo vegetativo, senza mai esagerare. Infine, se vogliamo aiutare la pianta nella fase vegetativa, forniamole del concime per piante da fiore, perché necessita di azoto e fosforo.

Approfondimento

Cambiano colore e profumano d’arancia gli incantevoli fiori di questa pianta molto semplice da coltivare diversa dalle solite primule e gerani