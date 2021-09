Assumere troppi zuccheri non è potenzialmente devastante solo per il diabete, ma come concorda la scienza, per la salute dell’organismo in generale e per il rischio addirittura di contrarre alcuni tipi di tumori. Come evidenziano infatti gli studi internazionali, sono sempre di più i ricercatori, che test alla mano, suggeriscono di limitare, se non addirittura eliminare, determinati alimenti troppo carichi di zucchero. Un esempio su tutti: le bibite industriali e i succhi di frutta non naturali. Vedremo in questo articolo che le complicazioni dovute all’assunzione massiccia di zuccheri comportano dei rischi davvero notevoli della nostra salute. Quindi non solo la pasta alza la glicemia ma anche questi 3 alimenti che amiamo particolarmente e che spesso abbiamo a tavola tutti i giorni.

Pane e riso tanto buoni quanto pericolosi

Coloro che soffrono di diabete sanno bene quanto pane e riso siano potenzialmente pericolosi per la salute. E, assieme al pane, dobbiamo ovviamente mettere la pizza e le focacce, in pratica tutti i prodotti artigianali di cui noi italiani andiamo pazzi. Il problema è uno solo: che il classico panino bianco che non manca mai a tavola, provoca un picco glicemico più veloce di tanti altri alimenti. Ma così come la polenta stessa, che fa parte della cucina tradizionale di molte regioni italiane presenta le stesse caratteristiche. Un piccolo suggerimento, se vogliamo continuare a mangiare pasta tradizionale e non integrale, è quella di utilizzare quella di grano duro, cuocendola sempre bene al dente. Non solo, possiamo anche abbassare la glicemia senza medicine ma con 1 solo eccezionale accorgimento che pochi conoscono.

Non solo la pasta alza la glicemia ma anche questi 3 alimenti che amiamo particolarmente

Quindi calcolando che pasta, riso e pizza sono eccezionali, ma carichi di zuccheri, non dimentichiamoci il nostro adorato caffè. Secondo le statistiche di settore, ogni italiano beve mediamente dai tre ai quattro caffè al giorno. Se non di più. Considerando che la maggioranza di noi li assume con lo zucchero, solo con questi ci siamo giocati quasi tutta la quantità di zuccheri quotidiana consigliata dagli esperti. Per questi motivi, sarebbe opportuno integrare quanto meno la nostra dieta con l’inserimento di tantissime fibre e cereali integrali. Ecco perché assumere 30 grammi di fibre tutti i giorni abbassa colesterolo e zuccheri nel sangue.

Troppi zuccheri sviluppano addirittura la possibilità del tumore al colon

Fece scalpore qualche anno fa una ricerca con tanto di sperimentazione di un’equipe di medici scozzesi che legavano l’abuso di zuccheri alla nascita del tumore al colon. Anche in Italia sono in aumento i casi di tumore al colon e la quantità di zuccheri assunta da ogni singolo individuo. Abusare di snack, merendine, bibite e succhi industriali, pane e pasta è potenzialmente pericoloso. Non solo per il diabete, non solo per la linea, non solo per il cuore, ma anche per il DNA.

