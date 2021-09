Dopo aver scritto il report i ribassisti sul titolo Tiscali hanno davanti praterie immense per continuare la loro galoppata al ribasso il titolo ha perso circa il 30% raggiungendo un minimo in area 0,014 euro. Va notato che il rialzo è scattato quando il BottomHunter e lo Swing Indicator hanno dato contemporaneamente un segnale di acquisto. Da quel punto è partito un rialzo tuttora in corso che sta trovando forti resistenze in aera 0,0227 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 0,0315 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, passa per area 0,0403 euro (III obiettivo di prezzo). Vediamo, quindi, come il titolo abbia le potenzialità per raddoppiare il proprio valore. Quindi, le quotazioni di Tiscali potrebbero essere sul punto di partire per un rialzo del 100% andando oltre i massimi annuali.

Una negazione di questo scenario si avrebbe con la mancata rottura della resistenza in area 0,0227 euro e una chiusura settimanale inferiore a 0,0173 euro. In questo caso le quotazioni Tiscali potrebbero andare ad aggiornare i minimi storici segnati in area 0,008 euro.

Vista l’estrema volatilità del titolo, però, bisogna sempre procedere per step e mai cercare di anticipare i movimenti del mercato.

Valutazione

Dal punto di vista della valutazione facciamo notare che qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo Tiscali risulta essere sopravvalutato. Da questo punto di vista, quindi, non ci sono molte speranze per i rialzisti.

Tra i principali punti deboli della società ricordiamo

Le previsioni sull’evoluzione del fatturato suggeriscono una crescita mediocre nel corso dei prossimi anni.

La redditività dell’attività è un punto debole significativo per la società.

Durante l’ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita.

Queste conclusioni sono rafforzate dal fatto che il prezzo obiettivo previsto dagli analisti presenta una dispersione molto debole. Ciò significa una forte convergenza di opinione tra chi studia il titolo.

Allo stato attuale il consenso sul titolo è vendere con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 30% circa.

Tiscali (MIL-TIS) ha chiuso la seduta del 1 settembre a quota 0,0213 euro in rialzo dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale