In Italia sono migliaia le persone che combattono contro il colesterolo LDL, conosciuto come quello “cattivo” giacché è capace di favorire il deposito della sostanza grassa nelle arterie, così da aumentare i rischi cardiovascolari. Secondo alcuni dati statistici, un italiano su 3 sembrerebbe soffrire di colesterolo alto.

Anche il diabete (malattia cronica che presenta livelli alti di glucosio nel sangue, caratterizzata dall’alterazione delle quantità e del funzionamento dell’insulina) è in aumento nel Belpaese. Secondo i dati ISTAT pubblicati nel 2020, in Italia, il diabete p stato diagnosticato a oltre 3,5 milioni di persone. Un trend in lento aumento soprattutto negli ultimi anni.

Ovviamente, in entrambi i casi, si dovrà intraprendere un percorso con il proprio medico per adottare la strategia di cura migliore. Inoltre, bisognerà modificare diverse abitudini quotidiane. In particolare, secondo gli esperti della Fondazione Veronesi, ci sono almeno 9 azioni che aiuterebbero ad abbassare colesterolo e glicemia.

In buona sostanza, per tenere a bada tutti i valori e migliorare la qualità della vita, sarà necessario un cambio di rotta su alcune azioni che svolgiamo ogni giorno. Dal semplice gesto di “mangiare” al “muoversi” attraverso un po’ di esercizio fisico. Ma non è finita qui. Secondo gli specialisti, le regole da seguire sarebbero almeno 9.

Dunque, ecco le 9 azioni che aiuterebbero ad abbassare colesterolo e glicemia secondo gli esperti

Per contrastare e rallentare la possibile insorgenza di malattie come il colesterolo e il diabete bisognerebbe:

svolgere dell’attività fisica in maniera costante (anche una semplice camminata va bene).

Evitare assolutamente alcool e fumo.

Seguire una dieta che si basa (generalmente) sul modello della dieta Mediterranea.

Attenzione, però, all’assunzione di frutta. Da limitare la frutta considerata più zuccherina (come banane, fichi, cachi, uva e frutta essiccata).

Gli esperti consigliano di puntare sui cereali integrali, per fare il pieno di carboidrati. Si raccomandano porzioni moderate.

Per i lattici, meglio limitarsi a yogurt o latte, (possibilmente parzialmente o totalmente scremati), oppure ricotta. Andrebbero evitati gli altri formaggi.

Da diminuire il sale e optare, invece, per le spezie ed erbe aromatiche.

Andrebbe limitata anche la carne (in ogni caso, i tagli magri sarebbero da preferire). Per gli esperti, sarebbe meglio scegliere mangiare pesce e legumi.

Infine, nel caso di sovrappeso o obesità, bisognerà bilanciare bene dieta e allenamento. Per questo motivo, ovviamente, si raccomanda sempre di consultare uno specialista.

