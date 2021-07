Tutto il Mondo della ricerca e della medicina sostengono che assumere determinati cibi prevenga un sacco di malattie. Probabilmente non c’è stato mai un plebiscito popolare così importante riguardo ad un alimento. Ecco perché assumere 30 grammi di fibre tutti i giorni abbassa colesterolo e zuccheri nel sangue, prevenendo anche parecchi tumori.

L’importanza di vitamine e minerali

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le famose 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, che non ci stancheremo mai di suggerire ai nostri Lettori, contengono vitamine, minerali e antiossidanti. Ma non dimentichiamo le fibre: quelle particolari sostanze che permettono al nostro intestino di regolarizzarsi. Quindi di espellere grassi e tossine, non permettendo loro di sostare al suo interno. Ricordiamo sempre che uno dei sintomi caratteristici di una malattia importante è proprio la difficoltà intestinale.

Assumere 30 grammi di fibre tutti i giorni abbassa colesterolo e zuccheri nel sangue

Potremmo fare davvero un elenco lunghissimo delle associazioni e delle istituzioni che promuovono l’assunzione delle fibre tutti i giorni. E secondo gli studi più recenti, che riportiamo come approfondimento, la quantità ideale di fibre da assumere è stata quantificata proprio in 30 grammi.

Questo significa, in parole molto povere, non solo garantire all’intestino di lavorare bene, ma al sangue di mantenersi fluido e pulito. E, quindi per un processo che sembra una ruota, di mantenere bassi i livelli di colesterolo, trigliceridi e glicemia. Addirittura, secondo gli studiosi, se assumiamo qualche grammo in più dei 30 al giorno di fibre, diminuiamo in maniera esponenziale la possibilità che ci venga un tumore. Non è fantasia, ma è quanto riportato negli studi che alleghiamo e che è il frutto della ricerca quotidiana di queste splendide persone che si dedicano alla lotta alle malattie. Le statistiche parlano di un 20% in meno di possibilità di ammalarsi mangiando tutti i giorni frutta e verdura, ma anche avena, legumi e cereali integrali e tutte le loro fibre benefiche.

Approfondimento

Ecco il tumore che sta aumentando nel nostro Paese colpendo ogni anno migliaia di italiani