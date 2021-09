“Altezza mezza bellezza”, recita così un adagio che ricalca l’importanza dell’altezza nel definire il fascino di una persona. In realtà, questo mito è sfatato dal fatto che numerosissimi attori e modelli siano in realtà molto bassi, basti pensare a Shakira, Scarlett Johannsson e Tom Cruise. Un aspetto fisico importante nel definire la bellezza di una persona, più che l’altezza, sono le proporzioni.

Nonostante queste premesse è innegabile, però, che molte persone cerchino in tutti i modi di sembrare più alte e ciò è possibile con diversi trucchetti. Possiamo indossare scarpe col tacco, adottare una postura eretta e scegliere accuratamente quali capi di abbigliamento indossare. In questo articolo, per esempio, abbiamo parlato di come scegliere dei capi che slancino le gambe nel caso di polpacci importanti. Oggi, però, vogliamo parlare di due semplici trucchi per l’uomo che vuole sembrare più alto e slanciato.

Le regole d’oro per valorizzare qualsiasi fisicità

Molti uomini credono che per sembrare più alti siano necessarie scarpe col rialzo interno, ma, in realtà, esistono alcune regole da seguire per avere un effetto simile senza tacchi. È importante prestare la giusta attenzione ad ogni singolo capo che si indossa, per valorizzare al massimo qualsiasi fisicità.

Il primo trucco per sembrare più alti e slanciati consiste nell’indossare sempre pantaloni della lunghezza giusta. Dobbiamo sempre evitare di indossare pantaloni troppo lunghi, perché le pieghe che si vanno a creare accorciano la figura.

Se i pantaloni che abbiamo sono troppo lunghi, è sconsigliato effettuare i risvolti che accorciano le gambe, dovremmo, piuttosto, accorciarli con un semplice orlo. Tra tutti i modelli di pantalone sono consigliati quelli aderenti e a vita alta, mai larghi sulle cosce.

Ecco due semplici trucchi per l’uomo che vuole sembrare più alto e slanciato

Ora veniamo alla parte alta della figura. La camicia andrebbe sempre indossata della lunghezza giusta e non dovrebbe mai scendere sotto alla linea dell’addome. Inoltre, è sempre bene inserire la camicia dentro ai pantaloni, in modo da far sembrare le gambe più lunghe e non appesantire la figura.

Nei negozi spesso si trovano camicie oversize con una lunghezza che arriva lungo le cosce, ma chi non è alto dovrebbe evitarli. Lasciare, quindi, questo tipo di modello a chi è alto e longilineo. Se, però, in casa abbiamo camicie lunghe e larghe non dobbiamo buttarle via. Possiamo accorciarle oppure semplicemente indossarle inserendole dentro ai pantaloni oppure, ancora, annodando la parte finale. Seguendo questi due semplicissimi consigli slanceremo qualsiasi fisico e appariremo più alti.