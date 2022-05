L’arrivo del caldo e della bella stagione sono un incentivo a passare più tempo fuori di casa. I parchi cittadini e la magnifica campagna italiana sono un invito ad abbandonare il caos e l’afa cittadina in cerca di relax. La fine della primavera è il momento perfetto per organizzare gite fuoriporta e scoprire posti nuovi a pochi passi dalla città.

Più fortunato chi ha un giardino o un terrazzo. Non potrà fare a meno di trascorrerci lunghe serate, magari in compagnia di un libro o di un calice di vino e soprattutto degli amici. Ecco perché ci si affaccenda per cercare di rendere gli spazi verdi privati più accoglienti e comodi. Le idee per contribuire ad abbellire balconi e giardini senza spendere troppo sono davvero tantissime.

Ma chi ha abbastanza spazio, rimarrà esterrefatto dalla creazione fai da te che stiamo per presentare. Riciclando non solo jeans e lenzuola vecchie, ma sfruttando vecchie tende e pallet saremo capaci di realizzare un oggetto che tutti desiderano possedere.

Averlo in giardino significa essere privilegiati e poter godere totalmente del meritato relax. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come utilizzare gli oggetti che abbiamo in casa per costruirlo.

Non solo jeans e lenzuola vecchie, ma anche col pallet si può realizzare quest’oggetto fantastico per rilassarsi in giardino

Se il giardino o il terrazzo sono il nostro rifugio preferito, allora non può mancare una vera amaca. Si parla proprio di un’amaca dondolante che solitamente viene appesa tra due alberi. Oggi vedremo che sono tanti i modi per crearne una fai da te e i due alberi non sono strettamente necessari. Infatti possiamo agganciare la nostra futura amaca a due pali, a due parti della ringhiera o addirittura a due ganci al muro.

Per costruirla il materiale può essere davvero vario. Possiamo cominciare da delle vecchie tende o lenzuola rovinate. In questo caso basterà prenderne due e tagliarle secondo la misura dell’amaca che desideriamo. Poi le disporremo le une sulle altre e piegando leggermente i bordi laterali cuciremo l’orlo. Le estremità, invece, andranno annodate e legate a una corda resistente e poi al supporto prescelto.

Stessa cosa possiamo fare con 4 paia di jeans inutilizzati e 2 bastoni lunghi 1 metro e larghi 5 cm. Inizialmente li taglieremo lateralmente lungo fianchi e gambe. Con l’aiuto di una macchina da cucire uniremo i jeans in modo da creare il telo amaca. Serviranno due anelli di metallo e del cordoncino da fissare alla parte corta del telo. Online esistono parecchi tutorial cui ispirarsi.

Per finire, i pallet sono oggetti duttilissimi con i quali creare sedute di ogni tipo. Sempre con l’idea dell’amaca se ne può creare una sospesa annodando 2 corde resistenti a 4 passanti. Con altre 3 assi possiamo riempire i buchi del pallet e poi appenderlo.

Lettura consigliata

Come costruire un giardino verticale nel vostro terrazzo