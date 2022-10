I coperchi di pentole e tegami valgono oro se usati per decorare casa e giardino

Riutilizzare i vecchi oggetti e dare loro una nuova vita è una pratica molto utilizzata. In un periodo come questo, dove i rincari hanno colpito tutti i settori, riciclare oggetti rotti o che non utilizziamo da tempo, potrebbe farci risparmiare dei soldi.

Proprio come facevano le nostre nonne, che appartenevano alla generazione del “non si butta via niente”. Sono tante le cose che loro riutilizzavano ogni giorno. Pensiamo a delle semplici bucce di arancia o mandarino, che venivano essiccate al sole e usate per profumare le varie stanze. Ma anche i vecchi piatti rotti potevano diventare molto utili per la casa e il giardino.

Quello del riciclo creativo potrebbe diventare un hobby molto divertente e perché no, anche un vero e proprio lavoro.

Allora cominciamo a cercare nei cassetti, nei garage e nelle cantine. Troveremo sicuramente qualche oggetto da poter riutilizzare nel modo migliore.

I coperchi di pentole e tegami valgono oro se utilizzati in questo modo creativo

Spostiamoci in uno degli ambienti più frequentati della casa: la cucina. Uno spazio utilizzato da tutti i componenti della famiglia, anche più volte al giorno. Proprio qui potremmo trovare degli oggetti davvero interessanti. Ad esempio, capita a tutti di avere dei coperchi di pentole o padelle che non utilizziamo più da tempo.

Invece di buttarli via, ricicliamoli in questo modo creativo.

I coperchi delle pentole e delle padelle sono perfetti per diventare dei portaoggetti da appendere al muro. Basta dipingerli del colore che ci piace o che si intona con la nostra cucina e incollarli su un supporto rigido (tipo una tavoletta di legno). Diventeranno molto utili per appendere gli strofinacci e il grembiule da cucina.

Ma i coperchi delle pentole potrebbero anche decorare il giardino. Fissiamoli al muro con l’aiuto di un gancetto e, con del filo di ferro, attacchiamo (al pomello) un cestino in vimini. Al suo interno potremmo conservare i piccoli attrezzi utili per lavorare il giardino. Anche in questo caso possiamo dipingere i nostri coperchi o utilizzare uno spray.

Abbellire la parete della cucina

Torniamo in cucina. Se abbiamo dei coperchi in terracotta, decorati e graziosi, appendiamoli alla parete. In poche e semplici mosse, possiamo creare una decorazione molto originale.

Come abbiamo visto nelle righe precedenti, i coperchi di pentole e tegami valgono oro e possono essere facilmente riutilizzati. Non servono grandi doti creative, ma solo un po’ di fantasia, del tempo libero e un pochino di manualità.

