“Mamma mia come ti vedo sottopeso, qualche chiletto in più ti farebbe proprio bene”. È la frase che ci sentiamo dire spesso dal nostro medico quando andiamo a trovarlo e non ci vede da un po’ di tempo. Capita anche di dimagrire, pur essendo in salute, per colpa dello stress, del lavoro e dei dispiaceri amorosi, anche se siamo a dieta. Capita soprattutto alle nostre quote rosa di ritrovarsi a perdere l’appetito, mangiare meno e alleggerire la bilancia. Cosa che non fa assolutamente bene al nostro organismo, che ha bisogno comunque anche dei grassi dalle sue attività quotidiane. Vedremo allora in quest’articolo quali sarebbero dei consigli molto semplici, ma efficaci, per mettere su qualche chiletto. Proprio come fanno le stelle di Hollywood, chiamate spesso anche a ingrassare e non solo dimagrire per entrare nel personaggio che andranno a interpretare. Perché alle volte per il benessere dell’organismo servirebbe anche questo.

Mangiare più spesso puntando sui grassi buoni

Uno dei segreti non segreti per aumentare di peso senza esagerare è fare pasti più numerosi, ma più leggeri. Inserendo, per esempio nelle pause di metà giornata, degli alimenti completi, energetici e che farebbero bene alla massa muscolare:

yogurt magro;

avena e cereali:

frutta secca.

Sostanze che con la ricchezza di acidi grassi buoni, roteggerebbero il cuore, aiuterebbero il cervello e darebbero sostanza ai muscoli. Ecco, che uno yogurt magro con delle mandorle, potrebbe essere proprio l’idea giusta.

Alle volte per il benessere dell’organismo servirebbe anche ingrassare ma facendolo con intelligenza e seguendo 4 consigli dei consulenti delle star del cinema

Dopo due proposte affermative, eccone due che assomigliano a dei divieti, ma sarebbero comunque fondamentali per la nostra missione:

procedere per gradi;

eliminare il cibo spazzatura.

L’idea giusta

Ricordano i maggiori nutrizionisti mondiali che per mettere su qualche chiletto dovremmo introdurre delle calorie in più, magari quelle della pasta. Andando però per gradi, quindi introducendo un paio di piatti di pasta in più alla settimana, possibilmente integrali e ricchi di fibre. L’idea è quella di aumentare i grassi buoni in eccesso, permettendo al nostro organismo di avere una piccola riserva di energia in eccedenza.

Riserva di energia che non dovrebbe però assolutamente arrivare dal cibo spazzatura e dai cibi processati. Veri e propri alleati invece delle maniglie dell’amore, della cellulite e della ritenzione idrica. Alle volte per il benessere dell’organismo potrebbe passare anche da interventi semplici, sentendo sempre il comunque il parere di uno specialista, o, anche del nostro medico di fiducia.

